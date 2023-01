Zdroj: Nishikubo Taketo

Japonská architektura nám moc blízká není. Mají prostě jiný styl, stejně jako charakter využívání prostor. Ale přesto nám mohou ukázat, jak netradičně se vypořádat s minulostí a vnořit ji do budoucnosti. Třeba v architektuře.

Popravdě řečeno, Japonci jsou na tohle mistři. Nevzdávají se svého stylu, ale přitom dokážou vytvořit něco, co nevypadá jako z minulého století, naopak, je to soudobé, někdy až futuristické. Podívejme se třeba na dům pana Kimota od Niko Design Studia.

Minimalistický

Základní informace zní, že jde opravdu o maličkatý projekt. Plocha pozemku, který je ještě navíc mírně lomený, je pouhých 103 m2. A ani ho architekti nevyužili a dům má dvě patra o zastavěné ploše 51 m2.

Jde o tradiční stavbu místního typu – kombinace zděné stavby a dřevostavby. Přiznaná dřevěná konstrukce nejen střechy vytváří zvláštní efekt, zvlášť v kombinací se stěnami barevně odlišenými. V patře je centrální prostor s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem a zimní zahradou. Zde je typický prvek architektonického studia – snížený strop nad kuchyní v zelené barvě, která evokuje mech.

Malá velikost interiéru a netradiční zahnutí domu se pak promítá i do ostatních místností. Pokoje mají tradiční japonský vzhled sice s klasickými otočnými dveřmi, ale v duchu posuvných papírových stěn a světlíky v horní části. To pomáhá i k tomu, aby i v přízemí bylo v pokojích dostatek světla, i když kolem není zrovna moc místa, kudy by světlo vnikalo.