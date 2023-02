Zdroj: Shutterstock

Jaro už klepe na dveře a s ním tradiční gruntování domácnosti. Pokud patříte mezi osoby trpící jarní únavou, máme pro vás radu, jak se jí zbavit. Nastartujte mopy, naplňte kbelíky a vrhněte se do jarního úklidu domácnosti. Věřte, že taková očista prospěje interiéru, ale i vaší psychice. Však se také říká, pořádek ve věcech i v hlavě.

Je mnoho způsobů, jak správně uklízet. Každý má však svůj styl. Někdo poklízí každý den odpoledne po práci, jiný si to střádá na speciální den v období Vánoc nebo jara. Co se ale týče jarního úklidu, neměli bychom zapomenout ani na místa, která jsou často přehlížena. Mezi tato místa patří například vypínače, zásuvky, stínidla, světla, dveře, kliky, zárubně, prahy, žaluzie a konzole.

Než se ale pustíte do jarního úklidu, doporučujeme si sestavit plán úklidu. Díky němu na nic nezapomenete, dokážete si rozvrhnout práci, a navíc po odškrtnutí vždy uvidíte, jak práce ubíhá.

Generální úklid je základ

Tento krok může být pro některé dost bolestivý, jeho provedení je ale při jarním úklidu nezbytné. Vrhněte se na generální úklid veškerých skříní, poliček a zásuvek. Protřiďte věci a zbavte se všeho, co už nepotřebujete. Důležité je také odstranit prach ze všech rostlin, které v domácnosti máte.

Zapomenout bychom určitě neměli ani na generálku šatníku a botníku. I v tomto případě bude třeba vytřídit věci, v nichž už nějakou dobu nechodíte, nebo jste z nich „vyrostli“. Věci, kterých se rozhodnete zbavit nemusíte hned vyhazovat do popelnice. Můžete je věnovat do domova pro svobodné matky, k rukám pracovníků charity nebo do jiné organizace, jež je předá potřebným.

Uklízejte odshora dolů

Zkušené hospodyně uklízejí od stropu k podlaze. První vymetou pavučiny, vyčistí nábytek a až na závěr čistí podlahu. Vysavač je při úklidu nezbytný, stejně jako mokrý mop. Ideální je, zapojit do úklidu i zbytek rodiny, aby vám šla práce od ruky.

Tipy pro jarní úklid:

Nesnažte se uklidit celý byt za jeden den. Rozvrhněte si úkoly do více dnů.

Uklízejte pokoj po pokoji. Až bude jeden hotový, pusťte se do dalšího.

Vykliďte a umyjte zevnitř všechny poličky, skříně a domácí spotřebiče.

Ukliďte zimní oblečení a další věci, a naopak připravte ty jarní.

Umyjte a vyleštěte všechna okna a dveře zevnitř i zvenčí.

Nakonec ukliďte zahradu, terasu nebo balkón.

