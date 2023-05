Zdroj: shutterstock

Jaro je zde a s ním i jarní úklid! Dnes se ponoříme do světa koupele a představíme vám, jak si poradit s odtokem u vany, aby se už nikdy neucpal a voda krásně odtékala. A navíc! Věděli jste, že si můžete vyrobit vlastní čisticí bombu do záchodu?

Vítejte na palubě naší jarní úklidové vlny! Zatímco se příroda probouzí a přináší do našich životů svěžest a energii, je čas zaměřit se na to, co nás čeká doma. A co by to bylo za jarní úklid, kdybychom se nepodívali na koupelnu?

Jak čistit odtok u vany - začněte zátkou

První krok je zátka. Omyjte ji, odstraňte z ní veškeré zbytky vlasů ap. Můžete použít například háček z kovového ramínka, pinzetu nebo drátek, abyste nečistoty vytáhli na povrch. Hlavně je neházejte do potrubí!

Vyčistěte i sifón a nebojte se použít zvon

Sifón je důležitou součástí odtoku, který by neměl vyschnout. Nezapomeňte ho rozebrat, vyčistit a zkontrolovat těsnění. Tuto práci možná zvládnete i sami, ale pokud si netroufáte, nebojte se oslovit hodinového manžela nebo instalatéra. Co ale určitě zvládnete i sami doma, je úklid pomocí zvonu. Přitiskněte ho na odtok a zaberte. Čím větší průměr zvonu, tím lepší!

Vanou to nekončí

Jarní úklid je skvělá příležitost, proč pročistit i odtoky v umyvadle a toaletě. Takže neváhejte a pusťte se do nich.

Chcete-li použít biologický způsob, zkuste si vyrobit vlastní čisticí bombu do záchodu. Budete potřebovat jedlou sodu, kyselinu citronovou a esenciální oleje levandule, máty a citronu. Smíchejte sodu a kyselinu citronovou, přidejte esenciální oleje a vtlačte směs do silikonových formiček nebo jiných alternativních nádob, jako jsou tvořítka na led nebo skleničky vyložené potravinovou fólií. Nechte směs ztuhnout asi 6 hodin. Poté můžete bombu vhodit do záchodu a nechat ji působit.

Zdroj: carujeme.cz, mollymaid.com, thespruce.com