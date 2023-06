Zdroj: Pixabey

S příchodem jara a delšími dny se u nás často objevuje nepříjemný fenomén - jarní únava. Vím, slyšíte to každý rok. Některé rádoby odborníky byste nejraději poslali na orbitu za takové banality. Ale co když na tom něco je? Představte si, že se probudíte a místo únavy, která vás trápila posledních pár týdnů, cítíte jen energii a elán. Žádná chemie, žádné zbytečné kafe. Klíčem k tomu může být obyčejná kopřiva.

Kopřiva má mnoho léčivých účinků, podívejte se:

Zkuste kopřivu

Ano, mluvíme o té rostlině, která vás jako děti tak nepříjemně štípala. Je totiž plná vitaminů a minerálů, které vaše tělo potřebuje, aby se zvládlo vypořádat s jarní únavou. Kopřiva je skvělým zdrojem železa, které je nezbytné pro produkci hemoglobinu a dodávání kyslíku vašim buňkám. To je právě to, co potřebujete, abyste měli větší energii a lépe se koncentrovali. Kromě toho je v ní hojně vitaminu C, který posílí vaši imunitu. Místo klasického kafe si příště zkuste udělat šálek kopřivového čaje.

Co ještě pomůže?

Kromě kopřivy jsou i jiné způsoby, jak se vypořádat s jarní únavou. Přestože dny jsou delší a slunce zve k aktivitám, nesmíme zapomenout na dostatek spánku. Dostatečně dlouhý a kvalitní spánek je bodem číslo jedna.

Může se to zdát jako paradox, ale pravidelný pohyb nám dodává energii. Neznamená to, že musíte vstát a běžet maraton. Stačí pravidelné procházky nebo jógové cvičení. Jóga vám pomůže ještě s další možnou příčinou únavy - stresem. Je to skvělá relaxační technika.

Jak jsme naznačili výše, jarní únava může být také důsledkem nedostatku vitaminů a minerálů v těle. Zkuste jíst vyváženěji a zařadit do svého jídelníčku více ovoce a zeleniny. Také pijte hodně tekutin. Voda je základním stavebním kamenem našeho těla a při dehydrataci se můžeme cítit unaveni.



Zdroj: weatherandradar.com, medi.de