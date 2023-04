Zdroj: Shutterstock

Zahradní jahodníky, ať už se jedná o remontantní, měsíční či jednou plodící odrůdy, nepotřebují ke svému oplodnění opylovače, protože jsou oboupohlavné a samosprašné. Pokud by však dlouho panovalo špatné počasí, je přítomnost včel a čmeláků jistotou.

Prim hraje výběr sazenic

Pokud chcete sklízet bohatou úrodu, vyberte si kvalitní sazenice. Ty by měly mít srdéčko, kořenový krček, starší i mladé kořeny a pár listů. Především si dejte pozor na to, aby nebyly suché a skvrnité.

Když si přinesete sazenice domů, ponořte jejich kořeny na chvíli do studené vody, a pak je obalte prodyšným materiálem. Na několik dní je takto uložte na chladné vlhké místo, kde nehrozí průvan. Stejně tak byste měli sazenice ošetřit proti fytoftorové hnilobě kořenů.

Požadavky na půdu

Jahodníky nejsou náročné na pěstování, a vyhovuje jim téměř jakákoliv půda. Kde vám však zaručeně neporostou, to jsou chudé jílovité, štěrkovité nebo příliš zamokřené půdy. Nejvíce jim vyhovuje živná, hluboká, vlhká, a přitom dobře propustná půda s mírně kyselým až neutrálním pH. Přidobřit jim v době výsadby můžete také rašelinovým substrátem, který promícháte se zeminou. Co je však třeba respektovat, je teplo a světlo, to jahodníkům prospívá.

V případě pěstování jahod venku na zahrádce, je výhodné použít černou netkanou textilii. Díky ní se vyhnete pletí, jahody rychleji dozrají a v půdě se déle udrží zálivková voda. Další výhodou jsou čisté plody.

Kdy jahodníky vysazovat

Ideální termín pro výsadbu jahodníků je konec srpna až začátek září. Kdo ale výsadbu na konci léta nestihl, může se do ní pustit na konci dubna či v květnu. Jarní termín výsadby je lepší nejen proto, že rostliny lépe zakoření díky jarním dešťům a zimní vláze, ale navíc se sazenice během léta pěkně rozrostou, takže je pak na podzim můžete rozesadit.

Jak na výsadbu jahod?

Pro každý jahodník připravte cca 15 cm hlubokou jamku. Až do nich budete sazenice vkládat, nemělo by být nikdy srdíčko pod zemí, ani příliš nad zemí. Umístěte rostlinu tak, aby koukal krček. Poté otestujte, zda je pevně uložena v zemině. Nakonec celý osázený záhon zalijte a na pravidelnou zálivku myslete po celou sezónu. Jahodníky totiž vyžadují hodně vláhy, ale nikdy nesmí dojít k přemokření.

