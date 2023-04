Zdroj: shutterstock

Přišlo jaro! A k němu neodmyslitelně patří péče o naše rostlinky. Ani rozmarýn není výjimkou. Co dělat, abyste měli rozmarýn jako ze žurnálu? Máme pro vás několik tipů, jak na to. Tak neváhejte a pusťte se do toho s námi!

Rozmarýn je nutné na zimu schovávat dovnitř. Na jaře pak přichází čas, kdy rozmarýn opět přesouváme ven na zahrádku. V tomto období se vám správná péče vyplatí dvojnásob. V létě pak budete mít nejzdravější a nejkrásnější rozmarýn široko daleko. S našimi tipy vás čeká úspěch na každém kroku.

Květináč, nebo záhon? Volba je na vás!

Pokud se chystáte pěstovat rozmarýn poprvé, pak radíme dát ho rovnou do květináče. Ten může být od jara do podzimu venku a na zimu ho jednoduše přenesete domů do tepla. V dubnu je pak čas rozmarýn vrátit zpátky do země. Někteří zahrádkáři mají připravenou díru v záhonku, do které květináč jednoduše na jaře vloží. Pak po celou sezonu vypadá, jako by rozmarýn rostl rovnou ze země! Samozřejmě ho můžete pěstovat i přímo v záhonu, ale pak je jeho přezimování trochu náročnější.

Přesazování na jaře - klíč k úspěchu

Na jaře rozmarýn přesadíme do nové zeminy, bude mu dobře ve směsi zahradní zeminy, listovky a písku nebo v hlinitém substrátu s drobným štěrkem smíchaném v poměru 2 : 1. Při přesazování zkrátíme kořeny o třetinu a vyklepeme z nich co nejvíce původní zeminy.

Rozmarýn je konečně v zemi

Teď už jen zbývá zajistit mu správnou péči. Zalévejte ho mírně, ale pravidelně, aby zemina zůstávala pořád vlhká, ale ne přemokřená. Nezapomeňte na hnojení - jednou za měsíc použijte hnojivo na bylinky nebo zeleninu. Dávejte pozor na škůdce a při prvních náznacích problémů okamžitě zasáhněte, rozmarýn je velmi citlivá rostlina.

