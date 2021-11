Zdroj: Shutterstock

Název jasmín nahokvětý (Jasminum nudiflorum) svádí k tomu, že jde o léčivý keř, z jehož květů se vaří čaj vhodný třeba při žaludečních obtížích. Ale to bychom se museli bavit o jiném jasmínu. Nahokvětý je zase fajn v tom, že vám bude dělat radost v zimě, kdy jeho holé větve postupně zaplaví žluté květy (listy raší později).

Převislý i pnoucí

Žlutý otužilec odolný nejen vůči chladu, ale i chorobám a škůdcům pochází z Tibetu a Číny a roste ve vyšších polohách, asi od 800 do až 4500 metrů. U nás potřebuje sluncem zalité nebo jen nepatrně zastíněné stanoviště. Lze ho pěstovat jako půdopokryvnou rostlinu, hezky bude vypadat i na záhonech, často se vysazuje podél zídek, přes které přepadá. Nebo mu pomozte šplhat vzhůru díky opoře, sám o sobě do výšek dobrovolně nepoleze. Klidně to může být treláž připevněná na zdi, pergola, případně blízko rostoucí dřevina, která mu poslouží jako živá konstrukce.

Zimní jasmín lze pěstovat i jako převislou rostlinu Autor: Shutterstock

Žlutá radost

Jasmínu nahokvětému vyhovuje dobře propustná zemina, dostatečně vyživená. A přestože by měl v pohodě zvládat naše zimy, raději mu předem zakryjte kořeny vrstvou mulče. Využijte, co máte po ruce, třeba hromadu listí, drcenou kůru, slámu… Kdyby větvičky namrzly, není to žádná katastrofa, na jaře obrazí nové.

Drobné žluté květy jasmínu se šesti okvětními lístky působí trochu jako zjevení. Když je mírná zima, objevují se už v prosinci. Po odkvětu zkraťte výhonky. Chcete-li získat hustý, avšak bujný porost, pak jasmín neupravujte řezem.

Zatímco ostatní rostliny v zimě spí, tento jasmín kvete Autor: Shutterstock

Jak ho namnožit

Opadavý keř si můžete sami namnožit například pomocí řízků. Vyzkoušejte a uvidíte, jak dobře zakořeňují, až po čase budete možná muset jasmín redukovat, dokáže se rozrůst do opravdu velké plochy. A v případě zvolené opory také do výšky, kdy jeho větve můžou měřit třeba i tři metry.

Právě pro svůj poléhavý růst se dá dobře množit i hřížením. Začněte na podzim. Vyberte si výhonek rostoucí poblíž země, zbavte ho postranních větviček, případně listů, asi uprostřed ho nařízněte. Poblíž vyhlubte jamku, do které vložíte větvičku naříznutou částí, přichyťte třeba drátěným očkem a zasypte zeminou smíchanou s kompostem. Pro jistotu ještě místo zkuste zatížit, třeba starou cihlou. Na jaře byste se měli dočkat nových kořínků, pak lze nový výhon oddělit a můžete ho vysadit.

Jde to i na terase

Jasmín nahokvětý se dá pěstovat rovněž v nádobě, a tak v zimě jeho květy ozdobí balkony nebo terasy. Nezapomeňte jen na dobrou ochranu kořenů, aby nevymrzly.

