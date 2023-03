Zdroj: shutterstock

Chléb je jednou z nejoblíbenějších potravin na světě. Mnoho lidí ale válčí s tím, jak jej správně skladovat a uchovávat. Velmi populární je ukládání chleba do igelitového pytlíku. Ale je to opravdu dobrá volba?

Igelit jako takový nemusí být úplně marnou volbou, jen ho musíte dobře použít. Pokud chcete chléb uchovat v igelitovém pytlíku, měli byste zajistit, aby chléb s igelitem nepřišel do styku. Zabalte chléb do utěrky a spolu s ní ho vložte do igelitky. Tímto způsobem můžete teoreticky zabránit vzniku plísní a prodloužit trvanlivost chleba.

Co se stane s chlebem v sáčku za 23. dní? Tomu neuvěříte, podívejte se:

Podle serveru superkvasaci.cz je také důležité vkládat do igelitového pytlíku pouze vystydlý chléb. Pokud chléb pečete a je ještě horký, musíte počkat. Pára způsobí zapaření chleba.

Pokud opravdu chcete chleba balit do pytlíku, existují i lepší způsoby

Superkvašáci doporučují ukládat chléb do papírového sáčku. Avšak i tento způsob má jistá úskalí. Chléb v papírovém sáčku ztvrdne velmi rychle. Pokud ho ale zabalíte opravdu pečlivě a navíc uložíte do chlebníku, vydrží chleba čerstvý několik dní a rozhodně vám nehrozí tak velké riziko vzniku plísní.

Možná vás napadne dát chleba do lednice. To taky není nejlepší nápad. Chleba v chladničce rychleji vysychá a ztrácí svou chuť a vůni. Vysušený chléb není příjemný na chuť a může být obtížné ho žvýkat. V ledničce jsou také příznivé podmínky pro rozmnožování plísní. A poslední nevýhoda je čistě praktická. Chléb může absorbovat pachy a chutě z okolních potravin uložených v chladničce. A asi nikdo z nás nechce jíst chleba, co chutná jako tuňáková pomazánka.

V každém případě, správné skladování chleba může prodloužit jeho trvanlivost a zachovat jeho čerstvost a chuť. Pokud tedy chcete uchovat chléb v igelitovém pytlíku, můžete, ale zajistěte, aby s igelitem nepřišel do styku, skladujte tak pouze vystydlý chléb a pravidelně ho kontrolujte, jestli nezačíná plesnivět.

Zdroj: superkvasaci.cz, ireceptar.cz