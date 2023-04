Zdroj: www.albixon.cz

Zastínění domu nebo terasy není dílem okamžiku. Musí se naplánovat a někdy natolik předem, aby se mohlo stát součástí projektové dokumentace domu. V každém případě nejúčinnější obranou je zastavit sluneční svit před fasádou budovy, takže se okna s fasádními žaluziemi nebo roletami stala součástí povinné výbavy plně funkčního nízkoenergetického domu.



Žaluzie

Dřív se žaluzie dávaly dovnitř, dnes se přesunuly ven. Je to logické, protože uvnitř fungují spíš jako topení. Sice vytvoří stín, ale dopadající slunce je zároveň velmi rozpálí. Proto musí vysoká teplota zůstat venku za okny. Venkovní žaluzie se zasouvají do speciálních kastlíků buď vestavěných do fasády, nebo už do překladů oken. Výhodné řešení zaručí přerušení tepelných toků a ovlivnění komponent klimatickými podmínkami.

Žaluzie mívají tvar písmene C či Z. Druhá varianta napomáhá uzamknutí a pevnějšímu sevření za větrného dne. Ovšem není možné držet žaluzie na okně neustále. Při určité rychlosti větru se musí zatáhnout, jinak by se mohly zdeformovat. S tím často pomáhá automatika, která měří rychlost větru, a podle toho s elektricky ovládanými žaluziemi automaticky operuje.



Venkovní rolety

Oblíbené jsou také venkovní rolety a fasádní clony. Rolety se vyrábějí z pevného materiálu, takže zastiňují úplně, ale bohužel se u nich nedá regulovat intenzita osvětlení. Fasádní clony jsou stínicí prvky ze speciálního materiálu, který odolává slunci a přitom přes něj může být i částečně vidět. Taková roleta pak dodá domu zajímavý ráz a může působit jako významný designový prvek. Stejně jako žaluzie nedokáže regulovat tok světla, ovšem i v tomto případě se dá provoz zautomatizovat.

Mezi další výhody takzvaných screenových rolet lze přičíst funkci ochrany interiéru před prachem, alergeny a hmyzem. Ačkoli klasické sítě proti hmyzu jsou účinnější.

Pod kazetovou markýzu Positano se šířkou 400 cm a výsuvem 300 cm se vejde stín pro velkou společnost. Vysoce moderní antracitová látka je odolná vůči UV záření, a zaručuje tak dlouhou životnost. Autor: www.hornbach.cz

Markýzy

Výsuvný látkový kšilt může být umístěn nejen na domě. Tam se sice dává nejčastěji, ale markýzy mohou být upevněny i na vlastním stojanu. Jejich hlavní výhodou je, že zastíní vybraný kus fasády domu, oken i blízkého okolí, takže nedochází k přehřívání a zároveň může stín krýt terasu a posezení.

Systémy výsuvů jsou různé, záleží na zatížení a také na konstrukci, na niž se látkový potah navíjí. Výsuvy mohou být zcela zakryté (kastlíkové), polozakryté nebo otevřené, kdy je navinutá látka vidět. To samozřejmě mechanismu ani látce nedělá dobře, ale zase jde o nejlevnější verzi.

Markýzy nabízejí i další možnosti. Mohou mít například osvětlení ve vodicích ramenech nebo spouštěcí přední díl, který zastíní ploše dopadající sluneční paprsky. Mezi markýzy se řadí rovněž svisle umístěné látkové clony. Většinou se instalují do sloupků pergol, ale mohou být i samostatné s horizontálním výsuvem.



Sluneční plachty

Také sluneční plachty se pohybují na rozhraní domu a zahrady. Nenavinují se, ale pouze visí mezi pevnými body, mohou být přikotveny k domu nebo k sloupům, stromům apod.

Plachty by měly odolávat slabšímu větru, ale protože je nelze sklidit automaticky jako markýzy, nárokují si víc osobní zodpovědnosti. Jinak se v lepším případě roztrhá plachta nebo přídržné lanko, v horším případě se zničí kotva ve fasádě.

Materiály slunečních plachet jsou podobné těm na markýzy, jen bývají pružnější a okraje musí být zpevněné lemem nebo výztuží, aby se plachty neprohýbaly.

Sítě proti hmyzu Kromě slunce může být žádoucí, aby se do interiéru domu nedostal ani hmyz. K tomu perfektně slouží sítě do oken. Většinou se vyrábějí z UV stabilního materiálu (např. z umělých vláken), aby na slunci nedegradovaly. Sítě se upnou do speciálního rámu, který je připevněn k oknu, a v případě potřeby se může celý sundat. Nákladnější typy jsou vybaveny vyklápěcím mechanismem. Nevýhodou sítí je, že na zimu se ukládají v celku, takže zabírají dost místa. Také se často nemusí vejít pod žaluzie z venkovní strany, takže je třeba hledat jiné řešení jako například nalepení tenké magnetické pásky, do níž se síť přichytí. Tento systém se osvědčil u dveří, kde by jinak rámy překážely.



Slunečníky

Nabídka slunečníků na evropském trhu je opravdu nepřeberná. Dnes si totiž lze jakýkoli výrobek snadno koupit v zahraničním internetovém obchodě a nechat si ho přivézt.

V současné době přitahují nejvíc pozornosti slunečníky jednostranné, které mají zavěšovací stojan mimo osu. Aby je vítr nesvalil, musí mít zvláštní konstrukci s větrnými otvory, kdy vítr sice plátno podebere, ale na vrchu se zase dostane z konstrukce ven. Samozřejmě, že cenově dostupnější jsou slunečníky se středovým nosníkem a jednoduché plážové slunečníky. Důležitou roli hraje přitížení a konstrukce zvedání.

Luxusní model slunečníku Crystal od německého výrobce Sun Garden z prvotřídních materiálů se pyšní precizním provedením a designem. Je robustní a stabilní, lehká hliníková konstrukce s boční nohou umožňuje dokonalé odstínění slunečních paprsků. Autor: www.mountfield.cz

Přenosné zastínění

To, co se většinou používá na pláži u moře, může fungovat i na zahradě. Často to bývá nejlepší varianta, pokud majitel nechce malou zahradu zahltit dalšími konstrukcemi. A tak přijdou vhod plážové slunečníky, sluneční stěny a přístřešky. Možností existuje opravdu hodně. Sice nezastíní dům ani jídelní místo, ale jako zástěna pro malé děti u bazénu poslouží dobře.

Tento text vyšel v časopisu DŮM & ZAHRADA 3/23.