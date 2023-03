Zdroj: Shutterstock

S příchodem dětí do domácnosti vtrhne uragán. Všechno chtějí prozkoumat, všude se snaží vylézt a vždy jsou ve svém snažení pár kroků před rodiči. Aby radost z pokroků nic neohrozilo, je třeba zabezpečit domácnost tak, aby byly batolecí objevy maximálně bezpečné.

Doba, kdy miminko jen leží a pozoruje nejbližší okolí z bezpečí postýlky nebo náruče dospělého, je velmi krátká. Už s prvním přetočením děťátka na bříško je potřeba být ve střehu. Podle statistik se totiž velké množství dětských úrazů, které vyžadují lékařské ošetření, stává právě v domácím prostředí. Mnohdy stačí chvilka nepozornosti a dítě na cestě za poznáním zastaví nehoda. Povinností a nejvyšším zájmem rodičů je všechny možné příčiny úrazů zcela eliminovat.

Přebalovací pult Leander Linea nemusí sloužit jen k rychlému přebalení, ale i k hraní, mazlení a masáži miminka Autor: www.nordbaby.cz

Dítě není dospělý

Domov se považuje za bezpečné místo, přesto to nemusí platit pro nejmenší obyvatele určitého věku a aktivity. Jak dítě roste, mění se i parametry bezpečnosti domova a je nutné si znovu pokládat stejné otázky. Opravdu z té postýlky ještě neumí samo vylézt? Určitě ho nezajímají elektrické zásuvky? A bude to tak i za měsíc?

Malý človíček chce důkladně prozkoumat celý svět, ale nemá ještě žádné zkušenosti. K bezpečí nepřispívá ani to, že jeho tělíčko není stejně odolné jako tělo dospělého. Pokožka je mnohem tenčí a podstatně hůř se vyrovnává s horkým povrchem nebo vroucí tekutinou. Bude-li dítě padat, pravděpodobně dopadne na hlavičku, protože ji má k poměru těla daleko větší, a tudíž těžiště funguje jinak než u dospělého. Kosti malých dětí jsou z velké části chrupavkami umožňujícími růst a neodolávají nárazu jako dorostlé kosti. Metabolismus malého člověka se nedokáže vyrovnat s chemickými látkami ani v množství, které by dospělému vůbec neublížilo.

Šířkově nastavitelná ochrana vařiče zabrání dítěti dosáhnout na vařič či ohřívaný hrnec Autor: www.babydan.cz

Důležité bariéry

Různé druhy bariér dopřejí dítěti dostatečnou svobodu a komfort a přitom výrazně omezí možnost úrazu. Rodiče pečlivě vybírají nábytek do dětského pokoje a kontrolují, zda je vyroben ze zdravotně nezávadných materiálů a design odpovídá nejpřísnějším směrnicím, ale podobně detailně by měli projít celý byt a zaměřit se na riziková místa. Těmi jsou samozřejmě schody a nezabezpečené dveře z bytu na veřejnou chodbu či z domu do zahrady, obzvlášť pokud je tam bazén. Problémy mohou přirozeně nastat i v kuchyni a koupelně a bez určité ochrany se neobejde ani ložnice a obývací pokoj.

Přebalovací komoda Miami White Schardt je navržena v příjemné kombinaci bílé barvy a masivního buku. Je vybavena třemi prostornými šuplíky s dovíracím mechanismem Autor: www.smolicek.com

Klouzání jen na skluzavce

Uklouznutí na mokré podlaze nebo kvůli neukotvenému koberečku může vyžadovat lékařský zásah. Pokud jsou v bytě kusové koberce, je potřeba k nim pořídit protiskluzovou podložku. Hodí se i podložky do vany, sprchového koutu nebo na podlahu koupelny. Namydlené nožičky kloužou obzvlášť, zatímco keramická dlažba a vlastně veškeré zařízení koupelny má tvrdý povrch.

Dětská multifunkční postýlka Bellamy Up bezpečně poslouží dítěti až do věku 10 let Autor: www.babynabytek.cz

Rizikový průzkum

Obrovským rizikem jsou v domácnosti elektrické přístroje a elektřina obecně. Malinké děti vše okusují, v pozdějším věku pak zkoumají každou skulinu a elektrické zásuvky jsou pro mnohé lákadlem. Zajistit zdířku zásuvky tzv. clonkou nevyžaduje mnoho námahy, někteří výrobci ji nabízejí jako součást zásuvky ve stejném designu.

Dalším cílem zvědavosti bývá nábytek. Jakmile dítě zjistí, že dokáže otevřít dvířka nebo zásuvky, je dobré je opatřit pojistkami proti otevření. Kdo se rozhodne, že dítěti poskytne badatelský prostor, měl by zabezpečit dvířka a zásuvky tlumiči proti zabouchnutí, tedy přivření prstíků nebo drobných ruček. Zmiňovat, že nebezpečné předměty, léky a chemikálie musí být umístěny mimo dosah dítěte, je snad zbytečné. Výrobci sice často používají bezpečnostní víčka, ale to neznamená, že je rodiče po použití automaticky dobře zavřou.

