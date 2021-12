Zdroj: Shutterstock

Preclíčky s pepřem



Autor: Kreativ / Petr Karšulín 300 g hladké celozrnné mouky • 15 g čerstvého droždí • půl lžičky cukru • 60 g změklého másla • 150 ml piva • 1 žloutek • 2 lžičky soli • 1 žloutek s trochou mléka na potření • hrubá sůl a růžový pepř na posypání

Do prosáté mouky rozdrobte droždí, přidejte cukr, změklé máslo, pivo, žloutek a sůl a pečlivě vypracujte vláčné těsto. Při hnětení ho podsypávejte moukou, dokud se nepřestane lepit k pracovní ploše. Uložte těsto do mísy a na teplém místě ho nechte vykynout na dvojnásobný objem. Potom odkrajujte malé kousky, tvarujte je do válečků a zaplétejte z nich preclíky. Preclíky rovnejte na plech vyložený pečicím papírem, potřete rozkvedlaným žloutkem s trochou mléka a hned sypte solí a pepřem, dokud vejce nezaschne.

Pečte je ve vyhřáté troubě na 180 °C dozlatova, bude to asi osm minut. Bude jich dvacet až třicet, podle toho, jak velké je uděláte.

Preclíčky potřebují něco pevného, aby se nerozbily. Hodí se jakákoli plechovka nebo krabička, ideálně s průhledným okénkem. Vystelte ji organzou a přidejte třeba zelený prýmek s lístečkovým výsekem. Dozdobit můžete kožešinovými kuličkami (prodává stoklasa.cz) a čerstvou větvičkou túje.

Vánoční likér (nejen pro dámy)



Autor: Kreativ / Petr Karšulín 1,5 litru kokosového mléka • 0,5 litru „rumu“ Božkov mandlový (když dáte litr, bude likér říznější) • 500 g datlové pasty (Prodává se v obchodech se zdravými potravinami, ale můžete si ji i sami vyrobit rozmixováním sušených datlí s trochou vody. Nejspíš jí pak doma začnete sladit všechno možné.)

Tuhou pastu nejdřív ponořte do vody, aby ji nasála, trochu povolila a dala se zpracovávat (může to trvat hodinu i víc). Nakrájejte ji potom na menší kusy a dejte do nádoby k mléku a rumu. Po hodině namáčení pastu ještě pokrájejte a pak všechno promixujte tyčovým mixérem. A je hotovo.

A pozor, je bez lepku i laktózy, pokud to tak někdo potřebuje.



Spolehlivě dobré nepečené kuličky

Autor: Kreativ / Petr Karšulín Navíc bez přidaného cukru, bez lepku i laktózy, takže univerzální.

500 g datlové pasty • 150 g mletých pražených lískových oříšků • 100 g rozinek namočených přes noc v rumu • kakaový prášek • šťáva z jednoho menšího citronu • podrcený růžový pepř NA OBALENÍ: kokos • zbytek mletých lískových ořechů • kakao

Pastu vložte na hodinu do hrnce s vodou tak, aby byla zcela ponořená, a nechte ji nasát vodu, aby změkla. Vyjměte ji z vody, ulamujte z ní malé kousky a zpracovávejte ji jako modelínu nebo fimo hmotu. Přidejte k ní namleté ořechy, kakao, rozinky a citronovou šťávu, zpracujte všechno do tvárného těsta a rozdělte ho na třetiny. Do jedné třetiny přidejte podrcený růžový pepř. Z hmoty pak tvarujte mezi dlaněmi kuličky. Třetinu obalte v kokosu, třetinu v mletých lískových oříšcích a třetinu s pepřem vyválejte v kakau. Uložte je do papírových košíčků a nezapomeňte až do předání daru skladovat v chladu.



Další jedlé dárky



NEPLNĚNÉ SUŠENKY. Budou jim slušet krabičky jako preclíčkům, ale spolehlivě je ochrání i plechovky, které vystelete hedvábným papírem.

SMĚSI OŘECHŮ a sušeného ovoce. Když nakoupíte v biokvalitě různé druhy, namícháte každému občerstvení podle jeho gusta. Hodí se do sáčků jako na granolu.

SMĚSI KOŘENÍ na jídla, která u vás obdarovaní rádi jedí, třeba „mámin guláš“. V papírových sáčcích chráněných proti vlhku jim bude dobře.



