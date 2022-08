Zdroj: shutterstock.com

Kdo by nemiloval růže. Nejen že neodmyslitelně patří k romantickým gestům, ale jejich květy jsou někdy jedlé a dokonce léčivé. Tyto rostliny lze několika způsoby namnožit. Patří mezi ně také řízkování. Jak na to?

Kdy se pustit do řízkování?

Jak jistě víte, růže neboli královna květin, jak se ji někdy přezdívá, patří v obchodech mezi dražší rostliny. Pokud si je tak pěstujete doma, vyplatí se vám je rozmnožit. Jedním z nejjednodušších způsobů je řízkování.

To funguje tak, že z růže odebereme část výhonku. Musíme zvolit tu část, která nepoškodí původní rostlinu. Z výhonu poté časem vyroste nová rostlina. Řízkování provádíme na podzim či na začátku zimy. Řízky poté zasadíme do země na jaře.

Jak správně řízkovat?

Vždy je dobré získat řízky s třemi až pěti pupeny. K úkonu použijte ostrý a čistý nůž. Ostrý řez totiž zajistí pletivo, které bude dostatečně nasávat vodu.

Poté co máme v ruce řízek, tak z něj odstraníme spodní listy. Ty by totiž namočené ve vodě mohly hnít a způsobit plíseň. Tím bychom snížili šance, že se nám výhonek dožije jara. A to je to poslední, co bychom chtěli. Listy tak odstraníme do takové úrovně, aby ve vodě stál pouze holý stonek.

Nové rostliny je třeba chránit před mrazíky

Jak již bylo zmíněno, jaro je ideálním časem k vysazení řízků. Pokud si ještě nejste jistí, zdali růže vydrží jarní chladná rána, můžete je přikrýt skleněnou nebo PET lahví.

V případě plastových lahví však nezapomeňte udělat několik děr, abyste dali prostor kořenům růže. Když se řízek ujme a začne pomale růst, můžete lahev odebrat.

Jak lépe připravit růže na zimu se dočtete v následujícím článku.

