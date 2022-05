Zdroj: Dle zadavatele

Vláda premiéra Petra Fialy ve středu schválila udělení jednorázového příspěvku na každé dítě. Týká se to rodin, které mají roční příjmy do jednoho milionu korun čistého. Výše příspěvku je 5 tisíc korun. Jaké podmínky se na příspěvek vztahují?

Příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč

Příspěvek dostanou rodiny, jejichž roční příjem nepřesáhnul jeden milion korun čistého. To odpovídá zhruba 83 tisícům korun měsíčně. Tento příspěvek se dotkne více než dvou milionů dětí a 1,1 milionu domácností v České republice. Nárok na tento příspěvek budou mít děti do 18 let.

Peníze Autor: Depositphotos

K jeho vyplacení by mělo dojít v srpnu tak, aby jej mohly rodiny využít na pokrytí nákladů spojených s nástupem dětí do školy. O tom, zda se bude příspěvek vyplácet automaticky, nebo se o něj bude žádat, se ještě bude jednat. Šéf resortu práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale naznačil, že by rodiny měly mít možnost žádat o jednorázovou dávku na dítě elektronicky.Tuto novelu musí ještě posoudit parlament.

A co dalšího se bude měnit?

Vláda plánuje současně upravit pravidla rodičovské – rodiče s nižšími příjmy by mohly mít měsíční příspěvek místo aktuálních nejvýše 10 tisíc korun až 13 tisíc korun.

Zdroj: finance.cz, novinky.cz