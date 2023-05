Zdroj: Shutterstock

Zahradu si naši čtyřnozí kamarádi užívají stejně jako my. Ovšem ne vždy je to pro ně místo bezpečné. Ohrožují je nejen umělá hnojiva nebo ostré předměty, ale především jedovaté rostliny. Na které druhy si dát největší pozor?

Venkovní kočky na jaře určitě potěší pohled na vaši rozkvetlou zahradu. Dbejte však na to, aby se vyhýbala jedovatým zahradním rostlinám. Pokud by je vaše kočka snědla, mohla by se otrava dostavit už do 20 minut. Mezi typické příznaky patří zvýšené slinění, zvracení, průjem, záchvaty křečí až ochrnutí, případně problémy s dýcháním nebo srdeční arytmie. V případě, že kočka pozře větší dávku, může dojít i k úmrtí. Pokud máte podezření, že vaše kočka snědla jedovatou rostlinu, poraďte se se svým veterinárním lékařem.

Na zahradě je riziko okusování jedovatých rostlin pro kočky o něco menší než u těch pokojových, protože je tam k dispozici tráva. Navíc kočky mají možnost vyhřívat se a číhat na myši, což odvede pozornost od květin. Ale jeden nikdy neví. Proto si dejte na následující zahradní rostliny pozor:

Lilie: Jedna z nejnebezpečnějších květin. Po snědení jakékoliv její části nastává selhání ledvin.

Azalka: Tyto květiny mohou způsobit i srdeční zástavu.

Šeřík: Mnohé části rostliny, například kůra a květy, jsou pro kočky jedovaté.

Hyacint: Hyacint dráždí sliznice a způsobuje trávicí obtíže.

Krokus: Kočka, která ochutná krokus, může dostat průjem a zvracet krev, dokonce hrozí i poškození orgánů.

Oleandr: Velmi toxický. Může přivodit krvavý průjem a závažné srdeční obtíže.

Břečťan: Po pozření břečťanu bude kočka více slinit. Může dojít ke zvracení. V nejhorším případě může kočka trpět křečemi a dokonce i ochrnout.

Aksamitník: Neměl by ohrozit život, ale má dráždivý účinek na pokožku i sliznice a kočce způsobí trávicí obtíže.

Konvalinky: Glykosidy obsažené v květech a plodech způsobují u koček závažnou srdeční arytmii. Příliš velká dávka může také vést ke smrtelné srdeční zástavě.

Chryzantéma: Nádherná podzimní květina po ukousnutí kočce vyvolá průjem a zvracení spolu se sníženou chutí k jídlu a možnou depresí.

Kosatec: Kosatce jsou bezpečné, ale jejich cibule ne. Během sázení kosatců kočku nechte raději uvnitř.

Narcis: Působí na trávicí i oběhovou soustavu. Nejhorší jsou cibule, ale celá rostlina je toxická.

Tulipán: Tato rostlina způsobuje kočce po požití silné žaludeční potíže a problémy s rovnováhou.

Filodendron: Zejména pro kočky je filodendron vysoce toxický. Dráždí sliznice, působí na nervový systém a poškozuje ledviny.

Zdroj: zoohit.cz, akinu.cz