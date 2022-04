Zdroj: AKC ČR

K svátkům jara patří maso z mláďat, včetně jehněčího, a je škoda, že ho lidé až tak moc nevyužívají. Co to letos změnit a připravit si vynikající jehněčí kotletky?

Péct o Velikonocích sladkého beránka je známá věc, málokdo si však uvědomí, že sladké v tomto případě historicky nahrazuje jehněčí pečeni (podle křesťanské tradice se část Velikonoc ještě spojovala s půstem). Vrátit se do dob minulých prostřednictvím jehněčího masa není jen otázkou dávných zvyků, ale i rozumným přístupem všech, kdo mají rádi maso.

4 důvody, proč jíst jehněčí aspoň občas

* Snáze se tráví, však se také doporučuje i malým dětem ve formě příkrmů, dále lidem se zažívacími obtížemi a všem, které trápí zvýšený cholesterol.

* Představuje dobrý zdroj vitaminů skupiny B a rovněž kvalitních bílkovin.

* Neobsahuje mnoho tuku. Značný podíl tuku pak tvoří nenasycené mastné kyseliny, většinou mononenasycené.

* Železo a zinek v jehněčím naše tělo lépe vstřebá.

Jehněčí kotletka s mladým špenátem, mrkví a brambory s česnekovým pyré

Recept připravili členové Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR: Tomáš Popp, Patrik Bečvář a Martin Svatek.



Suroviny pro 4 osoby:

Maso: 600 gramů jehněčího hřebínku (hřbetu), 3 polévkové lžíce slunečnicového nebo řepkového oleje, 3 větvičky rozmarýnu, sůl, pepř

Příloha: 300 gramů brambor, sádlo na pečení, 250 gramů mladé mrkve, máslo na opečení, 1 polévková lžíce cukru krystal či krupice, sůl

Špenát: 100 gramů mladého špenátu, 1 stroužek česneku, 1 polévková lžíce másla, sůl, pepř

Česnekové pyré: 15 stroužků česneku, 3 polévkové lžíce cukru krystal nebo krupice, 200 ml vody, máslo



Postup: Jehněčí hřebínek očistěte a částečně vykostěte (nechte na něm jen poslední kost). Maso dochuťte solí, tlučeným pepřem, nasekaným rozmarýnem. Na rozpáleném oleji ho v celku opečte. Následně snižte teplotu a opékejte na mírném plameni tak, aby se propeklo, ale ve středu zůstalo růžové. Pečení potrvá asi 15 až 20 minut. Potom maso zabalte do alobalu a nechte ho alespoň 5 minut odpočinout, šťáva se v něm rovnoměrně rozloží.

Očištěné brambory varného typu B či BA uvařte v osolené vodě do měkka a propasírujte přes hustý cedník nebo lis na brambory. Vezměte si libovolnou silikonovou formu a naplňte ji brambory, dejte do mrazáku. Zmrzlé brambory z formy vyklepněte a nechte je při pokojové teplotě rozmrazit, nakonec je opečte na sádle dozlatova.

Do rozpáleného kastrůlku nasypte cukr a připravte tmavší karamel. Zalijte ho vodou a přidejte česnek, který vařte tak dlouho, dokud se nebude rozpadat a nevyvaří se veškerá tekutina. Nakonec přidejte máslo. Osolte a rozmixujte na hladké pyré.

Mrkev očistěte a uvařte v osolené vodě. Před servírováním ji opečte na másle a dochuťte solí a cukrem.

Čerstvý špenát properte ve studené vodě. Rozpalte pánev, přidejte máslo a nasekaný česnek. Nakonec přidejte špenát, dosolte a opepřete.

