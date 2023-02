Zdroj: shutterstock

Tyto roztomilé kuličky vypadají na první pohled jako němá tvář, ale opak je pravdou. Hned první den, kdy se morče stane součástí vašeho života, zjistíte, že nejde o velkého mazla. Navíc je poměrně hlučné. Víte, co to znamená a proč to dělá? Naučte se jeho řeč.