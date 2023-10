Zdroj: profimedia.cz

Bývalý domov slavného páru Jennifer Lopez a Bena Afflecka je na prodej. Zpěvačka s hercem si toto sídlo pronajímali, než se mohli přestěhovat do svého současného domu v Beverly Hills. Čím vás dům uchvátí?

Dům, který si celebrity pronajímaly, byl postaven ve 30. letech minulého století. Více než 20 let v něm žili herec Danny DeVito a Rhea Perlmanová. Poté, co se manželé rozvedli, v roce 2015 došlo k prodeji domu místnímu developerovi. A to za neuvěřitelných 29 milionů dolarů.

O 3 roky později si dům koupil australský miliardář James Packer. A nyní je obrovské sídlo skládající se z hlavního domu a několika menších domů opět na prodej.

Podívejte se na další bydlení tohoto slavného páru:

V domě je vše, na co si jen vzpomenete

V hlavním domě může hosty přivítat nejen formálnější obývací pokoj, ale také jídelna, kancelář – případně dechberoucí výhled do udržovaného dvora. To však není všechno.

Panství zahrnuje nejen hlavní dům se 7 ložnicemi, ale také několik domů pro hosty, kino, bazén, vinný sklípek, herní místnost, ale také vlastní kadeřnický salon.

V domě je také garáž pro 8 automobilů. Dost pro velkou rodinu, ale i jejich hosty.

Bývalé sídlo Jennifer Lopez a Bena Afflecka je na prodej Autor: profimedia.cz

Interiér je zařízen jednoduše, ale působivě

Interiér domu je zařízen tak, že se v něm budete hned cítit příjemně. Tmavé dřevěné podlahy jsou doplněny o jednoduchou bílou výmalbu, kterou oživují 3D detaily stejné barvy.

Všem pokojům vévodí kombinace bílé, hnědé a šedé barvy. Nechybí však ani luxusní koberce, těžké tmavě šedé závěsy, ale také spousta oken, díky nimž je v domě dostatek světla.

Ukázkou luxusu jsou bezpochyby koupelny, kde se bílá barva střídá s mramorem a spoustou skleněných ploch. Za pozornost stojí také šatna, která může sloužit také jako pracovna – najdete v ní mimo jiné velký pracovní stůl.

Za hezkého počasí se mohou hosté usadit venku – a to hned na několika místech. Ať už v kryté pergole, na otevřené terase, nebo třeba u bazénu, kde si mohou zaplavat.

Zdroj: profimedia.cz, autoevolution.com