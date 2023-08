Zdroj: Shutterstock

Osvědčená kombinace chutí, která se bude zamlouvat dětem i dospělým. Tyto těstoviny si můžete připravit i do krabičky jako chutný a sytý oběd do práce.

Spojení těstovin, voňavé pancetty, brokolice, smetany a sýra chutná skvěle a jejich příprava je snadná a rychlá. Pozor si dejte na to, abyste brokolici nevařili příliš dlouho. Stačí pár minut ve vroucí vodě, jinak by ztratila nejen chuť, barvu a cenné látky, ale navíc by získala i nepříjemné aroma. Pokud chcete navýšit množství zeleniny, můžete použít také na kostičky nakrájenou papriku a oloupaná rajčata. A pokud nepřipravujete toto jídlo pro děti, zkuste přidat i špetku chilli.

Těstoviny s brokolicí doporučuje i slavný Jamie Oliver. Podívejte se, jak je připravuje:

Co je pancetta? Pancetta je slavná italská slanina, která se připravuje z vepřového bůčku. Výrobní postupy se mohou lišit v závislosti na konkrétním regionu. Nejčastěji se maso nechává několik dnů odležet pod silnou vrstvou soli a poté dozrává na vzduchu. Používá se při přípravě slavných těstovin carbonara, do základů omáček, nádivek, polévek i dušených zeleninových a masových směsí. Podává se i jako chuťovka k vínu nebo pivu. Pokud ji neseženete, můžete ji v receptech nahradit anglickou slaninou.

Bleskové těstoviny s brokolicí a pancettou

Čas přípravy: 30 minut

Počet porcí: 4



Ingredience:

1 brokolice

300 g těstovin

1 cibule

1 stroužek česneku

100 g pancetty

2 lžíce olivového oleje

250 ml smetany

60 g parmazánu

sůl

Příprava:

1) Opláchněte brokolici a rozeberte ji na růžičky. Košťál nakrájejte na malé kostičky.

2) Ve vroucí osolené vodě vařte brokolici 3 minuty a poté ji vyjměte a zchlaďte studenou vodou. Díky tomu si zachová barvu i cenné látky.

3) Ve vývaru z brokolice uvařte těstoviny.

4) Cibuli a česnek nasekejte nadrobno, pancettu nakrájejte na kostičky. Na pánvi rozehřejte olivový olej a vše orestujte. Poté přidejte smetanu a jen krátce provařte do mírného zhoustnutí.

5) Přidejte brokolici, těstoviny a polovinu strouhaného sýra. Vše důkladně promíchejte.

6) Při podávání posypte každou porci zbývajícím sýrem.

Zdroj: www.gourmettraveller.com.au, www.vitalia.cz