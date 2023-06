Zdroj: Shutterstock

Do školy, do práce, na piknik, do vlaku i do auta. Kukuřičné placičky jsou rychlé, vděčné a chutnají všem - miluje je i slavný pekelný šéfkuchař Gordon Ramsay. Jejich příprava je snadná a můžete do ní zapojit i děti.