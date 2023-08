Zdroj: Shutterstock

Tento recept je skvělý pro zužitkování bramborové kaše od oběda. Doplnit ji můžete tím, co máte právě v lednici – šunkou, sýrem, salámem i zbytkem masa.

Bramborová kaše je oblíbenou přílohou nejen v české kuchyni, ale v různých variantách se s ní setkáte běžně i v zahraničí. První recept pochází už z roku 1747, kdy se objevil v publikaci Umění vaření prostě a jednoduše od anglické kuchařky Hannah Glasse. V její receptuře se kaše připravovala z brambor vařených ve slupce, dnes se častěji využívají brambory oloupané předem. Další kroky jsou ale stále stejné – brambory se důkladně rozšťouchají a promíchají s horkým mlékem a máslem. Na první pohled žádná velká věda, přesto se v přípravě často chybuje.



Sheperd´s pie je tradiční anglický pokrm s mletým masem a zapečenou bramborovu kaší. Podívejte se, jak ho připravuje slavný šéfkuchař Gordon Ramsay.



Na co si dát pozor?

Při vaření bramborové kaše je potřeba dodržet několik základních kroků. Tím prvním je výběr správných brambor – ideální je varný typ C, dobře poslouží i varný typ B. Vyhněte se ale „áčkovým“ bramborám– mají pevnou lojovitou konzistenci, nízký obsah škrobu a hladké pyré z nich vytvoříte jen těžko. Další doporučení je vařit brambory nakrájené na větší kousky a vkládat je do studené, nikoliv vroucí vody, aby se uvařily rovnoměrně. A teď to nejdůležitější – nepoužívejte mixér. Břity totiž uvolní z brambor veškerý škrob a výsledkem bude lepkavá hmota bez chuti. Nejlepším pomocníkem je lis na brambory.



Zužitkujte přebytky

Je všeobecně známé, že bramborová kaše se špatně ohřívá. Využít můžete vodní lázeň, nebo ji zředit mlékem a rozpuštěným máslem a za stálého míchání prohřát. Skvělým způsobem, jak kaši zužitkovat, je zapéct ji v troubě a připravit tak výborné jídlo k večeři nebo na druhý den. Zapečená kaše má mnoho obměn a můžete do ní zužitkovat sýry, uzeniny nebo ji nastavit zeleninovým pyré – třeba z mrkve, pastináku nebo batátů. Výborně ji dochutí také pórek, česnek nebo čerstvé bylinky.



Zapečená bramborová kaše se šunkou a nivou

Čas přípravy: 60 minut



Ingredience:

1 000 g brambor

250 ml polotučného mléka

40 g másla

2 vejce

jarní cibulka

200 g šunky (nebo měkkého salámu)

100 g strouhané nivy (nebo jiného sýra)

sůl

Příprava:

1) Brambory oloupejte, nakrájejte na stejnoměrné kousky a vložte do osolené studené vody. Vařte přibližně 20 minut do změknutí.

2) Mezitím v misce důkladně rozšlehejte vejce. Šunku nakrájejte na kostičky a jarní cibulku nasekejte nadrobno.

3) Troubu předehřejte na 190 ºC.

4) Uvařené brambory slijte a propasírujte pomocí lisu. Poté přilijte horké mléko a rozpuštěné máslo a vařečkou promíchejte.

5) Do bramborové kaše vmíchejte šunku, strouhaný sýr, jarní cibulku a rozšlehaná vejce. Směs rozetřete do zapékací mísy a vložte do trouby.

6) Pečte 35–40 minut do zlatavé barvy.

Zdroj: www.ireceptar.cz, svetkreativity.cz, www.allrecipes.com