Zdroj: shutterstock.com

Jitrocel je rozšířený nejen v České republice, ale i po celém světě. K životu toho nepotřebuje mnoho, roste v nejrůznějších prostředích – i proto se občas chová velmi invazivně, téměř jako plevel. Některé z těchto druhů jsou však prospěšné a stojí za to mít je ve své zahradě.

Na jitrocel můžete narazit na různých místech – na lukách, pastvinách, polích, u cest, v příkopech, na mezích a dalších travnatých místech, kam patří i vaše zahrada. Hodně druhů jitrocele se chová dost invazivně, takže vám rostliny mohou připomínat plevel. Je zde ale i pár takových, které stojí za pozornost.

Jitrocel jako bylinka

Jitrocel je známá rostlina již od 11. století. Rod jitrocele zahrnuje několik desítek druhů jednoletých, dvouletých, ale také stálezelených vytrvalých rostlin, ty často tvoří charakteristické růžice. Z nich pak vyrůstají další stvoly, které jsou zakončené klasy oválného tvaru.

Jitrocel Autor: shutterstock.com

Zatímco některé dorůstají výše až 30 cm, jiné jsou malé a drobné. Jitrocel nemusí sloužit jen jako léčivka, ale i jako okrasná trvalka. Pro svoje účinky najdete jitrocel v mnohých bylinných záhonech, na skalkách či ve skalničkovém skleníku. Až na výjimky je jitrocel mrazuvzdorný.

Když se chcete jitrocele zbavit

Pokud se jej na zahradě chcete zbavit, nebude to bez práce. Jitrocel má jednoduchý kůlový kořen. Kvete od května do pozdního podzimu. Na jedné rostlině dozrává až 1000 semen. Pokud jej na své zahradě nechcete, musíte jej co nejrychleji vytrhnout i s kořeny. Případně použijte selektivní herbicidy.

Když se rozhodnete si jitrocel nechat

Pokud vám na zahradě roste jitrocel kopinatý, prostřední nebo větší, můžete jej využít pro jeho léčivé účinky. Jitrocel působí protizánětlivě, má antibiotické účinky a hojně se využívá v lidovém léčitelství ve formě čajů a sirupů. Na co všechno je jitrocel a jak se připravují jeho sirupy, jsme psali už zde.

Zdroj: zahrada.cz, ireceptar.cz