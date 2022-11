Zdroj: shutterstock

Vydýchaný vzduch způsobuje ospalost a snižuje schopnost soustředit se. S měřákem oxidu uhličitého už budete vždycky vědět, jaký je poměr kyslíku a oxidu uhličitého v místnosti, a ospalost vás přestane trápit. Zkuste to.

Oxid uhličitý je součástí vzduchu a v ideálním poměru nijak neškodí. Jeho ideální koncentrace je asi 0,04 %. Když je ho více, hovoříme laicky o vydýchaném vzduchu. V takovém prostředí se nám hůř dýchá nebo se cítíme malátní a ospalí. Díky měřáku budete vědět, kdy je nutné vyvětrat a pustit si do místnosti čerstvý vzduch.

Pokud jste v uzavřené místnosti

Tak se velmi rychle vydýchá. Průměrný dospělý člověk totiž vydechne asi stokrát více oxidu uhličitého, než jaká je jeho běžná koncentrace v přírodě. Je pak logické, že čím víc lidí v místnosti, tím rychleji se prostor vydýchá.

Detektor CO2 a jak funguje

Přiděláte ho na zeď nebo na jiné viditelné místo a on vám nonstop ukazuje hladinu CO 2 v místnosti. Jakmile se na přístroji objeví hodnota vyšší než 0,04 %, je potřeba vyvětrat prostor. Trochu dražší, ale sofistikovanější způsob je poté ventilace, která sama měří poměr CO 2 a kyslíku a větrá tak, jak je potřeba. Plně automaticky.

