Kadeřávek neboli kadeřavá kapusta se stal hitem zdravé výživy. S nadsázkou o něm můžeme mluvit jako o zeleném multivitaminu, protože obsahuje celou plejádu vitaminů, minerálů a stopových prvků.

V obsahu vitaminu C předčí i špenát a citrusy. Velmi bohatý je také na vitamin K, který je nezbytný pro správné srážení krve a hraje zásadní roli při vstřebávání vápníku v kostech. I ten v kadeřávku najdete, díky čemuž tato zelenina působí jako prevence proti osteoporóze a doporučuje se i jako doplněk při její léčbě.

Nevíte, jak kadeřávek upravit, aby vám opravdu chutnal? Ve videu najdete 6 skvělých tipů:

Skvělý proti stárnutí

Pravidelná konzumace kadeřávku příznivě ovlivňuje i zdraví vlasů, nehtů a pleti, a to díky vitaminům skupiny B a vitaminu A. Působí příznivě také na trávení, reguluje hladinu cholesterolu v krvi, díky hořčíku pomáhá proti stresu a zmírňuje křeče ve svalech.

Podle některých studií působí také jako prevence proti nádorovým onemocněním. Obecně se kadeřávek doporučuje jako potravina vhodná pro celkovou svěžest a vitalitu.

Vhodný je i při hubnutí – 100 g kadeřávku obsahuje pouhých 40 kcal a díky obsaženým bílkovinám a vláknině výborně zasytí na dlouhou dobu.

Kadeřávek v kuchyni

Pokud chcete z této vitaminové bomby maximum, dopřejte si ho zasyrova. Pokud by vám vadila tužší konzistence listů, stačí je pokapat olivovým olejem a důkladně promnout – krásně změknou. Poté je přidejte do zeleninového salátu, vmíchejte do těstovin, rýže, čočky nebo přidejte do sendviče.

Další možností je svěřit práci mixéru a dopřát si kadeřávek ve formě smoothie. Tepelná úprava je ale také možná. Dušený nebo restovaný se uplatní jako příloha k masu, součást teplých salátů nebo masových směsí.

Výborně se hodí do vydatných zeleninových polévek a stejně jako z kapusty z něj lze připravit také karbanátky.

Velmi populární je ve formě pečených křupavých chipsů, které si můžete bez výčitek dopřát k vínu nebo jako večerní zobání k televizi.



Křupavé kadeřávkové listy jsou zdravou alternativou smažených bramborových lupínků Autor: Shutterstock

Kadeřávkové chipsy

Doba přípravy: 25 minut

Ingredience:

1 svazek kadeřávku

1 lžíce olivového oleje

½ lžičky soli

sušené chilli nebo oblíbené koření (lze vynechat)



Příprava:

1) Předehřejte troubu na 180 ºC.

2) Listy kadeřávku omyjte a důkladně osušte utěrkou nebo v odstředivce.

3) Odstraňte tuhý střed a listy natrhejte na malé kousky.

4) Smíchejte olivový olej se solí a vybraným kořením. Každý kousek potřete olejem pomocí prstů nebo mašlovačkou.

5) Kadeřávek rozložte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do předehřáté trouby.

6) Pečte dokřupava 10-15 minut.

