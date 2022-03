Zdroj: Shutterstock

Co se stane se stromem napadeným kadeřavostí?

Kadeřavost broskvoní stromy oslabí. A to natolik, že v dalším roce nevytvoří dostatečné množství květních pupenů. To s sebou přináší menší úrodu – zejména pak v případě, kdy jsou stromy napadeny každoročně.

U napadených broskvoní se stav může zhoršit natolik, že se stanou velmi náchylnými k dalším chorobám, nesnesou ani nepříznivé klimatické podmínky.

Co tuto nemoc způsobuje?

Kadeřavost broskvoní způsobuje houba puchýřnatka broskvoňová. Jestli už se na stromu objevila, přezimuje v jeho vyšších patrech na pupenech. Po jarním narašení se puchýřnatka dostane za pomoci deště do šupin pupenů.

Houba je aktivnější se stoupajícími teplotami – s aktivitou začíná při sedmi stupních Celsia. K šíření nemoci napomáhá také vlhkost. Nemusí se jednat o déšť, ale klidně jen o rosu.

Broskvoň Autor: shutterstock.com

Po vyrašení vypadají napadené listy na první pohled stejně jako listy zdravého stromu. Ve chvíli, kdy se plocha listů zvětší, najdete na nich nepravidelné puchýře nažloutlé či načervenalé barvy.

Strom se této nemoci sám neubrání – většina listů opadá, z těch, které zbudou, plody vyrostou, ale budou deformované. Nové listy budou nepoškozené, první opadané listy za sebou však zanechají stopy. Broskve budou menší a budou mít sklon k praskání a hnití. Pokud vás bude kadeřavost trápit každoročně, může dojít k úhynu nejvyšších větví.

Jak o broskvoně pečovat na jaře?

Jakmile teploty vystoupí nad sedm až deset stupňů, začněte s postřikem – s vhodným termínem vám napoví kvetoucí lísky a rašící angrešt. Mezi vhodné jarní a předjarní postřiky patří měďnaté fungicidy (Kuprikol 50, Champion 50 WP, Cuprocaffaro, Funguran OH 50 WP). Nestříkejte jen větve, ale celý strom.

Ideálně do dvou týdnů aplikujte druhý postřik. Přípravky vystřídejte a použijte třeba Delan 70 WG, Delan 700 WDG, Delan 750 SC, Dithane M 45 nebo Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Syllit 65 WP. Do týdne po prvním jarním dnu lze provést ještě třetí postřik, například Clarinetem.

Nejpozdější termín pro postřik proti kadeřavosti broskvoní je v době rašení terminálních pupenů, kdy se na šupinách objevují zelené proužky. Pozdější postřiky vám nepomohou. Během vegetace chraňte stromy i před mšicemi a roztoči.

Zdroj: ireceptar.cz, abecedazahrady.dama.cz