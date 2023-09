Zdroj: Petr Slavík

Manželé s dětmi žili několik let v Los Angeles, kam odjeli za prací. Přestože si místní podnebí i život oblíbili, vnímali svůj pobyt za mořem jako dočasný. Proto začali hledat místo ve městě, odkud pocházejí, kde by po návratu mohli všichni pohodlně žít.

„Do celého procesu jsem se zapojil již v době, kdy majitelé hledali vhodný stavební pozemek pro nový domov,“ vzpomíná architekt Ondřej Pšenčík ze studia Pšenčík & Semančík architekti. „Zvažovala se řada míst a v jeden okamžik to vypadalo, že by se mohla rekonstruovat funkcionalistická vila v centru města, ale vzhledem k plánované výstavbě v blízkém okolí by zde majitelé neměli toužený klid, tak jsme v hledání pokračovali dál.“

Zvolená parcela ve vilové čtvrti v okrajové části Zlína měla svažitý profil, což někdo může pokládat za nevýhodu, ale díky tomu nabízela krásné výhledy na protější kopce a v její dolní části se u plotu nacházely vzrostlé stromy zajišťující soukromí. „Se svažitými stavebními pozemky se v okolí Zlína setkáváme pravidelně, jsem na ně zvyklý. Založení stavby je na nich samozřejmě o něco složitější, ale pokud se citlivě zasadí do terénu, mohou fungovat velmi dobře,“ usmívá se architekt.

Klid v zahradě

Charakter parcely tedy rozhodl i o členění domu. Půdorysná dispozice je důsledně zónovaná, provozně odděluje společenskou část domu od části soukromé. Společenská partie objektu je situována v horním patře v návaznosti na ulici, zatímco soukromé prostory poklesly se svahem a jsou přimknuté k zahradě. Z ulice tak dům působí jako jednopodlažní, při pohledu zespodu ze zahrady jsou vidět podlaží dvě. Důležitou roli v životě rodiny hrají terasy navazující na obě podlaží, přičemž z té u obývacího pokoje lze vystoupat i na terasu střešní.

Z ulice se vchází přímo do domu, respektive vjíždí do garáže integrované do objemu budovy. Hala u vstupních dveří vede do velkého otevřeného prostoru se sezením, jídelnou a kuchyní, který má prosklenou stěnu na terasu do zahrady. Za kuchyní je směrem k ulici umístěna pracovna, již lze využít také pro ubytování hostů. Z toho důvodu také sousedí s koupelnou.

Z chodby mezi hlavním vstupem, technickou místností a vchodem do garáže vedou schody do spodního podlaží s dětskými pokoji, koupelnou a odděleným zázemím rodičů čítajícím kromě ložnice šatnu a koupelnu. Na spodní podlaží navazuje terasa s bazénem a schodištěm dolů do zahrady.

Vzájemný respekt

Jelikož se majitelé doma rádi setkávají s přáteli a širokou rodinou, bylo od začátku třeba pečlivě promyslet pohyb obyvatel a návštěvníků, aby mohli harmonicky sdílet dům ve stejnou chvíli. Řešení pomohla mimo jiné i plochá střecha. Ačkoli většinu zabírá vegetační střecha částečně osazená solárními panely, uprostřed vznikla dřevěná terasa s velkým sezením a plynovým ohništěm. Umístění této zóny na střechu ještě více oddálilo podlaží s ložnicemi, takže děti mohou klidně spát, i když se rodiče ještě baví.

Podobné uvažování vedlo k tomu, že ze spodního patra se na terasu s bazénem vstupuje nejen dveřmi z pokojů, ale také z chodby se schodištěm. Hosté tak mohou sejít z obytného prostoru v přízemí k bazénu o patro níž přímo, aniž by procházeli soukromým prostorem obyvatel.

Pobyt venku zpříjemňují i další drobné detaily. Terasa horního patra je vůči spodnímu mírně asymetricky předsunuta podle orientace světových stran, takže na spodní terase vytváří nevelký stín a lehce cloní okna pokojů před slunečními paprsky. Naopak terasu horního patra nechrání pevná střecha, jen vysunutá konstrukce se čtyřmi otevřenými poli, která funguje jako slunolam. „Dva z otvorů nad částí terasy sousedící s kuchyní a jídelnou jsou vybaveny výsuvnou screenovou roletou, takže ji lze při nepřízni počasí dálkovým ovládáním pohodlně roztáhnout a nadále si užívat sezení venku,“ vysvětluje Ondřej Pšenčík. Inteligentně je řízen celý dům, na dálku nebo dle naprogramování se mimo jiné topí a ohřívá voda, zalévá zahrada či zapíná plynový krb s velkým výkonem v obytné místnosti.

Vzpomínky s sebou

Po letech strávených v Kalifornii majitelé chtěli, aby jim dům bývalé působiště trochu připomínal. „Kalifornií jsme se volně inspirovali ve dvou směrech,“ vysvětluje Ondřej Pšenčík. „Jednak typickým pouštním a skalnatým prostředím jižní Kalifornie a pak také architektonickým projektem Case Study Houses, díky němuž mezi 40. a 60. lety 20. století vyrostla v okolí Los Angeles řada modernistických vil s plochými střechami a na tu dobu netypickými velkými skleněnými plochami propojujícími interiér s okolní přírodou. Se stejnou motivací jsme proto interiér obytné místnosti nechali světlý, jen s dřevěnou podlahou. Boční černé stěny včetně kuchyňské linky ho v podstatě rámují, aby co nejvíce vynikl výhled do zeleně.“

Pocit pouštní a prérijní krajiny lze najít ve volbě rostlin kolem domu. Velké trsy travin a nízké juky se vybraly s ohledem na tuzemské podnebí. Kamínky vysypané na plochách v okolí domu připomínají béžovými tóny písek. Stylové sezení s ohništěm na střeše a výhledy do kraje požadovanou atmosféru perfektně dokreslují. Možná i provětrávaná fasáda kombinující bílou omítku s černými vláknocementovými deskami může evokovat silné kalifornské slunce vytvářející ostré stíny.

Základní údaje o projektu

Architekt: Ondřej Pšenčík, Pšenčík & Semančík architekti

Spolupráce: Róbert Semančík, Petr Zámečník

Zahrada: Atelier Partero

Zastavěná plocha: 230 m²

Užitná plocha: 219 m²

Nosná konstrukce: železobetonový skelet, zdivo

Izolace: minerální vata

Fasáda: hladký štuk, broušená omítka (nástavba)

Střecha: plochá, vegetační

Okna: HS portály

Vnitřní dveře: olejované dřevo

Podlaha: dřevo

Vytápění: kondenzační plynové, lihový krb

Architektonickou kancelář Pšenčík & Semančík architekti založili v roce 2010 Ing. arch. Ondřej Pšenčík a Ing. arch. Róbert Semančík. Spolu s kolegy se zabývají rezidenčními a komerčními projekty i urbanismem. Ke každému klientovi přistupují individuálně a snaží se hledat řešení, která mu budou maximálně vyhovovat a zároveň splňovat vysoká estetická i technická kritéria. Architektonická kancelář působí po celé České a Slovenské republice, kanceláře sídlí ve Zlíně a v Brně.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům & Zahrada č. 8/2023.

Zdroj: Dům & Zahrada, psenciksemancik.com