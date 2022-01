Zdroj: Shutterstock

Cokoliv je k vidění volně v přírodě poměrně běžně, to se okouká a zdá se být obyčejné. Změnit pohled na kalinu obecnou se však vyplatí pro její proměnlivost během roku a také role, kterých se dokáže na zahradě zhostit. Z okrasných keřů může vyrůst volný zelený předěl, poslouží i místo hortenzií nebo se perfektně zhostí role solitérů.

Pestrý výběr

Přestože z mnoha desítek kalin jich na našich zahradách zdomácnělo celkem dost, jedničkou se zdá stále být kalina obecná. Okrasný keř, který je běžně k vidění ve skupinách nebo roztroušeně v nížinách až v podhůřích. Právě z něj pochází vyšlechtěné kultivary, například Roseum (ten však neplodí), Aureum, Compactum, zakrslá forma Nanum a jiné. Liší se jistou variabilitou květů, listů i výškou.

Obecně pro obecnou

Kalina obecná není náročná na půdu, přesto se jako vhodnější jeví raději o něco vlhčí (avšak voda musí dobře odtékat) než sušší, s dostatkem živin. Bohatost kvetení podporuje slunečné stanoviště, byť zvládne i polostín. Dorůstá do výšky až 4 metrů, avšak záleží na kultivaru, například Compactum může mít v dospělosti asi 1,5 metru, Roseum orientačně asi 3 metry.

Zakoupené dobře zapěstované rostliny se vysazují na jaře, výsadbová jáma má být asi dvakrát větší než kořenový bal, obohacená kompostem. Namnožit kalinu obecnou můžete také z řízků, odebírají se počátkem léta.

Pro kultivar Roseum jsou charakteristická bohatá květenství Autor: Shutterstock

Škodlivý bázlivec

Upravit kalinu řezem, který dobře snáší, se doporučuje záhy po odkvětu. Ne vždy to ale je nutné, a někdy naopak nezbytné a dokonce i dříve. To když si na kalinu „brousí zuby“ nenápadný škůdce, brouk zvaný bázlivec kalinový. Vyplatí se neotálet a rostliny pečlivě kontrolovat co nejdříve na jaře. A podle potřeby zakročit (ochranné přípravky, v případě silného napadení radikální řez). V opačném případě by kalina na tom mohla být další rok ještě hůře a nelze vyloučit ani její „odchod“.

Jinak se průběžně odstraňují poškozené, případně přestárlé výhony.

Co vám bude dělat radost

Červeně zbarvené plody přetrvávají na okrasném keři i přes zimu, jsou jedovaté, nicméně ptáci je patrně opomíjí také z jiného důvodu, nejsou chutné. Na jaře se objevují nádherná květenství, někdy je jich až tolik, že se pod jejich tíhou prohýbají větve. Zpravidla bývají bílé až smetanově bílé či narůžovělé, záleží na kultivaru. A s podzimem kalina bude okouzlovat barvou listů, zbarvují se do oranžových, rudých až fialových tónů.

