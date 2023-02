Zdroj: Shutterstock

Dnes se vyrábí tolik různých tvarů, materiálů a vzhledů dřezů, že i ten nejnáročnější zákazník si snadno vybere. Na druhou stranu je důležité nevybírat jen podle vzhledu, ale zaměřit se hlavně na to, kde bude dřez umístěný. Pokud navrhujete novou místnost od úplného začátku, máte spoustu možností dobrého uspořádání.

Podívejte se, jak instalovat nový dřez:

1. Dřez u okna

Máte to štěstí, že máte v kuchyni okno? Zamyslete se nad orientací dřezu tak, abyste si příjemný pohled užili naplno. Jediné, co musíte vzít v úvahu, je otevírání okna. Pokud s ním počítáte, dejte pozor, aby nepřekážela baterie.

2. Umístění vedle myčky

Dřez umístěný vedle myčky nádobí usnadní a zefektivní vaši práci. Lépe se skládá nádobí do myčky, usazenou špínu máte možnost trochu spláchnout, než začnete se skládáním do spotřebiče. Také můžete rovnou umývat nože, vařečky a další potřeby, které do myčky nepatří.

3. Pracovní zóny

Hlavní věc, kterou musíte mít na paměti během plánování rozvržení, je praktičnost. Pečlivě si rozmyslete, které části kuchyně budete z hlediska vaření nejvíc využívat a jak snadno se mezi nimi můžete pohybovat. Myslete na kuchyňský trojúhelník jako vodítko a zaměřte se na lednici, dřez a sporák jako základní prvky.

4. Kam umístit dřez v kuchyňském ostrůvku?

Zahrnuje plán vaší kuchyně i kuchyňský ostrůvek? Pak můžete dřez zakomponovat do něj. Přemýšlejte při tom, do jaké části pracovní desky ho zabudujete, ne vždy totiž může být praktické umístění do středu. Budete-li na ostrůvku vařit, pak vytvořte co největší pracovní plochu, nezapomeňte, že mezi varnou deskou a dřezem by mělo být minimálně 80 cm volného místa. Zvažte zároveň umístění zásuvek a samozřejmě myčky nádobí.

5. Výška dřezu

Důležitá je také výška dřezu, a to v závislosti na tělesné výšce nejčastějšího uživatele kuchyně. Správnou výšku dřezu poznáme tak, že když do něj volně spustíme ruce, dosáhneme až na jeho dno. Při práci ve dřezu nás pak nebudou bolet záda. Obvyklá výška „mycího centra“ je 90 až 95 cm.

