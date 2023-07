Zdroj: Shutterstock

Hudba na vinicích

Projekt Hudba na vinicích přináší skvělou příležitost, jak si vychutnat víno předních moravských vinařů, obdivovat půvabné vinohrady a současně si užít i koncerty populárních tuzemských kapel. V prostorách vybraných vinařství během srpna a září vystoupí skupiny MIG 21, Čechomor, Wohnout, Škwor a Queenie, poslechnout si můžete také Tomáše Kluse. Koncerty se konají vždy v pátek a v sobotu, a to ve vinařstvích Lahofer, Sonberk, Johann W, Zlomek & Vávra nebo Château Valtice. Vstupenky stojí 690 Kč, děti do 3 let mají vstup zdarma.



Podrobnosti a termíny koncertů najdete na www.hudbanavinicich.cz.



Ve vinařství Sonberk vystoupila na začátku července také zpěvačka Lucie Bílá. Podívejte se, jaká atmosféra během koncertu mezi vinicemi panovala:

Den vinařů

V sobotu 5. srpna můžete vyrazit do malebného areálu vinných sklepů Petrov Plže. Svá vína zde budou prezentovat profesionální i amatérští vinaři z Petrova, Strážnice, Sudoměřic a Skalice. Degustace vína budou probíhat ve 13 vinných sklepech označených logem Den vinařů a pro návštěvníky z okolních obcí bude k dispozici VÍNOBUS, který bude po celou dobu akce zajišťovat kyvadlovou dopravu na trase Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Skalica a zpět. Společně s víny je připraveno občerstvení, v němž nebudou chybět regionální speciality. Odpolední degustaci doprovodí cimbálová muzika a večer se můžete v rytmu rocku roztančit s kapelou JAMA.

Vstupné v ceně 400 Kč zakoupíte v pokladně na místě konání akce.



Více informací naleznete na stránce www.vinazmoravyvinazcech.cz.



Hradecké nábřeží vína

V pondělí 7. srpna se centrum Hradce Králové promění ve vinařskou oázu. Ochutnat zde můžete špičková vína z české i zahraniční produkce. Nebudou chybět ani gastronomické speciality. O dokonalou atmosféru a stylový hudební program se postarají jazzové kapely Simone Reifegerste Trio, Juraj Schweigert & The Groove Time, BRUNNER2, Puzzle Jazz, Zelená sedma a Gamba Blues Band. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma.



Více o akci se dozvíte na stránce butterfly-agency.cz.