Zdroj: NPÚ, zámek Rájec nad Svitavou

Chcete vidět největší sbírku kamélií u nás v plné parádě? Vydejte se za nimi do zámeckých skleníků Rájce nad Svitavou právě teď. Navíc si můžete i některé zakoupit.

Rájecká sbírka kamélií je pojem pro odborníky a velká zajímavost i pro laiky. Až do 24. 2. máte šanci obdivovat jejich půvab v zámeckých sklenících. A od 25. 2 . do 6. 3. 2022 se plánuje tradiční výstava těchto takzvaně zimních květin v prostorách zámku, kam se přestěhují velké starší keře ze skleníků. V rámci výstavy se rovněž těšte na dechberoucí květinová aranžmá. Skleníky mají nyní otevřeno od 9. do 15. hodiny.

Něžné barvy i tvary vám můžou připomínat čajové růže. Autor: NPÚ, zámek Rájec nad Svitavou

Dlouhověké krásky

V 19. století byly kamélie pojem, pořizovala si je šlechta a další movití lidé. Speciálně pro tyhle rostliny se dokonce budovaly skleníky a zimní zahrady. Odkazem na tuto dobu je právě sbírka v Rájci nad Svitavou. Vznikla v 70. letech minulého století, kdy sem byly přivezené mateční rostliny z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Začínalo se s necelou stovkou kamélií, současný soubor obsahuje čtyři sta klasických i méně známých odrůd. Pokud se vám líbí, mladé rostliny si zde také můžete koupit. Tyto dlouhověké rostliny rozkvétají právě v zimě.

Cesta časem

Než se ale začnete kochat, užijte si procházku zámeckým parkem, který je otevřený od 6. do 20. hodiny. Začal se budovat v 18. století, nejprve pod zámkem vznikaly terasy a vodní prvky. Během let ještě doznal proměn, takže dnes uvidíte dvůr ve stylu francouzských zahrad, část ve svahu pod zámkem a přírodní část s rybníkem a vodopádem. Alespoň z exteriéru lze nyní obdivovat zámek postavený v 60. letech 18. století ve stylu rokokového klasicismu.

Výlet navíc

Kdybyste si chtěli výlet prodloužit, zastavte se ještě ve městě Blansko, které pro turisty nabízí hned několik lákadel. Například postupně přestavovanou gotickou tvrz, z níž se nakonec stal renesanční zámek. V něm sídlí Muzeum Blanenska, které nabízí seznámení s výrobou blanenským železárnám (pokud jste dosud o blanenské umělecké litině dosud jen slyšeli, teď ji můžete rovněž vidět). A než si rodiče prohlédnout nejhezčí místnosti zámku v novorenesančním duchu, děti se zabaví v archeologické herně.

Dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi byl do Blanska převezený ve 30. letech 20. století. Autor: Shuttestock

Nedaleko zámku najdete jeden z nemnoha zástupců dřevěných kostelů, které k nám byly dovezené z Podkarpatské Rusi. Tento pochází z Nižného Seliště, představuje rusínskou gotiku a k jeho vybudování došlo v 1. polovině 17. století. Do Blanska ho rozloženém stavu dovezl vlak v roce 1936, pak se tu znovu sestavil. Kulturní památka slouží Církvi československé husitské a pokud byste chtěli kostelík vidět také uvnitř, a že za to stojí, kontaktujte zdejšího faráře. Nebo sem přijďte v čase bohoslužeb.

Zdroj: Zámek Rájec nad Svitavou, město Blansko