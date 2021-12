Zdroj: Shutterstock

Co dnes budeme popisovat, byste měli dělat mimo topnou sezonu. Ale samozřejmě se může stát, že právě teď zatápíte v kamnech a netáhnou a netáhnou. Tak co s tím? Zkuste se podívat, jestli náhodou nemáte znečištěné spalinové cesty.

První věc – i když taková spíš preventivní, je správné vypalování kamen. Občas hoďte do kamen speciální čisticí poleno nebo pytlíkového „kominíčka“, které zvýší teplotu spalin natolik, že napečené saze se rozpadnou vlivem chemicko-termické reakce. Zatímco poleno by mělo shořet zcela, tedy by mělo být na plný výhřev kamen, kominíček se dává na žhavé uhlí a nadále se už netopí a kamna se nechají vychladnout.

Dobré je také se držet babských receptů – prý pomáhá házet šlupky od brambor do kamen, protože to funguje jako výše uvedené chemikálie.

Pojďme čistit

Důležité je, že každý rok musí být komín a spalinové cesty zkontrolovány kominíkem. Kdo to neudělá a shoří mu dům, má smůlu. Od pojišťovny dostane leda tak zamítavý dopis. Samozřejmě, že si můžete koupit kominické náčiní a udělat to sami, ale ten papír stejně nedostanete. Stejně tak vyčistěte i komínové trubky. Ty odpojte od kamen a odneste ven, kde je vymeťte tvrdým kartáčem. Abyste si nenadělali v domě, je osvědčeným receptem rychle po odejmutí roury od kamen zabalit tento vývod kuchyňskou smršťovací fólií. Stejně pak i na druhé straně u vstupu do komína.

Komín nechte na odborníkovi. Ostatně potřebujete od něj potvrzení. Autor: Shutterstock

Vnitřek kamen



Důležité také je mít čistá kamna. Zvířený popel totiž může přidusit zapálený plamen, takže ten nemá dostatečnou výhřevnost. Lopatkou nebo speciálním vysavačem vyndejte z kamen či krbu všechen popel. Stěny odrhněte kartáčem. Pokud chcete mazat dvířka, aby nevrzala, použijte raději automobilovou vazelínu, aby vám při zahřátí nekapaly na zem kapky roztátého tuku.

Sklo na dvířkách můžete čistit speciálními přípravky nebo jen obyčejnými novinami, které si také s uhlíkovými nánosy poradí. Pokud se vám sklo špiní moc, je to známka špatného spalování (většinou jde o mokré dřevo nebo spalování s nedostatkem kyslíku).

Roury od kamen mohou být velmi zanesené Autor: Shutterstock

Rez z tálů

Víte, co jsou to tály? Tohle slovo už skoro zmizelo z českého slovníku. Jsou to ty velké litinové pláty na kuchyňských kamnech. Jak všichni víme, bez ošetření rychle korodují. Dříve se impregnovaly například husím sádlem. Prostě studené pláty potřete a nechte vpít. Pak pláty otřete suchým hadrem nebo papírovou utěrkou. Po zatopení kamna trošku zakouří, ale jsou impregnovaná jak turistické boty. Použít můžete také olej.

Zrezlé pláty nečistěte žádným speciálním přípravkem. Jsou z drtivé většiny hořlavé. Raději na ně nasypejte jedlou sodu a nalijte ocet. Nechte působit a pak vydrhněte ocelovým kartáčem. Vodou opláchněte a natřete třeba grafitovou pastou nebo vypalovací stříbřenkou (stříbřenka na komíny). Oboje ale po zatopení pěkně páchne.

Tály odrhněte drátěným kartáčem a impregnujte třeba husím sádlem Autor: Shutterstock