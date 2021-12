Zdroj: MCZ

Jaké jsou vlastně druhy kamen? S čím se můžete setkat? Základní rozdělení je celkem jednoduché:

Kamna s obyčejným spalováním jsou nejlevnější variantou. Využívají max. 50-60 % energie spalovacího procesu a zbytek je vypuštěn komínem.

Kamna s terciálním spalováním jsou dražší, ale dokážou využít 76-90 % energie. Terciální spalování je vlastně přidání vzduchu za plamen, kde zvýšením poměru vzduchu dojde k dalšímu dohořívání spalin.

Teplovzdušná kamna. Nasávají studený vzduch, který se ohřátím u kamen zvedá, a vypouští ho do místnosti. Nejznámějším principem teplovzdušných kamen jsou Bullerjany.

Sálavá kamna mají v sobě hmotu, která se po zatopení nahřeje a následně vypouští do okolí sálavé teplo po dlouhou dobu.

Kamna s nuceným oběhem vzduchu mají zabudovaný ventilátor, který rozvádí horký vzduch po domě. Potřebujete jen teplovzdušné zabudované potrubí, tvarovky, sběrače s filtry a ideálně odborníka, který vše sestaví.

Kamna s teplovodním výměníkem – výměník je zařízení zabudované uvnitř kamen, na něž je možné napojit teplovodní trubky a jimi vést teplo do radiátorů v okolních místnostech, a tím je vytápět. Pokud chcete, aby se z krbové vložky teplo šířilo do okolních pokojů, můžete si pořídit tu s teplovodním výměníkem či použít rozvod teplého vzduchu.

Výběr kamen

Chcete nová kamna? Váháte, jaká si pořídit? Pak byste měli především zjistit, jaký výkon vlastně potřebujete. Jeden kilowatt výkonu krbových kamen nebo krbové vložky vyhřeje cca 20 m³ u nezatepleného domu, u zatepleného domu je to pak dvojnásobný objem. Pokud řešíte kamna s teplovodním výměníkem, pak musíte počítat se všemi místnostmi, které vyhříváte, a to nejen tu jednu, kde kamna stojí. Výkon pak dělte třemi, protože třetina jde sáláním přímo do místnosti, 2/3 tepla pak jdou do vody.

Není dobré mít výkon kamen poddimenzovaný, ale i předimenzovaný. První varianta je, že dům nevyhřejete, druhá je, že budete muset kamna škrtit, takže se vám budou dehtovat. Také před nákupem kamen je nutné si ujasnit, zda požadovanému výkonu odpovídá i komín. Ten musí být minimálně 5 metrů dlouhý s délkou přesahu 65 cm nad hřeben střechy. Spalinovou cestu pak musí spočítat odborník, protože na nové komíny i jejich rekonstrukce je třeba mít revizi.

Kamna v pasivním domě

Velkým tématem posledních let jsou kamna v pasivním domě. Mohou se vůbec do takových domů instalovat? Odpověď zní: určitě ano, má to ovšem dva háčky. Za prvé – s ohledem na potřebu tepla pasivních domů (pod 15 kWh) je nutné volit kamna s nízkým výkonem, jinak se bude prostor přetápět. A za druhé, je nutné zohlednit přítomnost systému nuceného větrání s rekuperací tepla. Kamna k hoření potřebují značné množství vzduchu. Pokud by se vzduch bral z interiéru, systém větrání bude do místností neustále vhánět vzduch nový, takže výrazně stoupne jeho spotřeba a zároveň klesne rekuperační schopnost. Z toho důvodu je bezpodmínečné dodávání vzduchu ke kamnům externím přívodem, který je řešen samostatným průduchem v komínu. Byť to není podmínkou, centrální přívod vzduchu (CPV) z exteriéru se doporučuje rovněž pro prostory bez nuceného větrání, protože kamna odebírají z místnosti značné množství čerstvého vzduchu, který je poté třeba dodat do prostoru větráním, což má ale za následek únik tepla, a tedy zvýšení tepelných ztrát.

Příklady:

Haas-Sohn Ovalis Autor: Haas-Sohn

Krbová kamna Haas-Sohn Ovalis. Typ RLU má oproti běžnému provedení certifikovanou plynotěsnost. Pokud v kamnech zrovna netopíte, můžete je téměř dokonale hermeticky uzavřít. Teplo pak neuniká přes kamna ven z domu a nepoužívaná kamna nezpůsobují tepelné ztráty. Ovalis RLU splňují podmínky blower-door testu a mají výkon jen 5,4 kW. Díky tomu jsou skvělým řešením pro pasivní a nízkoenergetické domy.

Karma Noblesse 700 a 900 Autor: Karma

Vestavné plynové krby Karma Noblesse 700 a 900 vytopí místnosti o velikosti až 230 m³. Nabízejí naprostou bezpečnost provozu a lze je ovládat na dálku. Včetně možnosti využití Wi-Fi modulu. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem, zároveň vzduch pro hoření je nasáván v rámci odkouření z venkovního prostředí. Nabídka pokrývá spektrum výkonu od 4,3 kW při zachování svých hlavních předností až do 13,2 kW.

Romotop Impression Autor: Romotop

Krbové vložky Impression mají nadstandardně vysoké sklo pro luxusní požitek z ohně. Díky dvěma sklům ve speciálním tuhém profilu rámu dveří mohou být vložky použity v akumulační i konvekční obestavbě. O snadný, tichý a přesný chod výsuvu dvířek se stará nejnovější systém pojezdů Silent Lift. Inovativní systém vedení spalin Double Spin zvyšuje účinnost a ekologičnost krbové vložky.

Schiedel Sirius Autor: Schiedel

HSP Viano Autor: Haas-Sohn Schiedel Sirius (nahoře) představuje perfektní spojení kamen na dřevo a komína. Kamna a komínový systém Permeter Smooth Air zde představují výjimečnou kombinaci, která umožňuje odvod spalin i přívod spalovacího vzduchu ke kamnům přímo komínem. Vpravo vidíte peletová kamna HSP Viano od Haas-Sohn. Standardem vybavení je i snadné ovládání přes WLAN Modul díky aplikaci v chytrém telefonu. Dole pak jsou peletová kamna Nordica Isidora Idro, která mají teplovodní napojení, masivní kachlový obklad a integrovaný wi-fi modul. Lze je tak snadno startovat, nastavovat jejich chod i výkon, který vykazuje nominální hodnoty 5,6–18,7 kW.

Nordica Isidora Idro Autor: Nordica

Článek vyšel v časopisu Dům&Zahrada 1/21