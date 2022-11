Zdroj: shutterstock

Někteří se kloní k tomu, že po každé sprše používají stěrku. To je velmi účinné, ale nalejme si čistého vína – také velmi otravné. Děti to respektovat pravděpodobně nebudou a i dospělí na to často zapomenou.

Tvrdost vody

Méně náročnou variantou je zjistit tvrdost vaší vody a nechat ji případně upravit. Jde o jednoduchý zákrok a instalaci filtrů. Nevýhodou je, že celý tento proces vás bude stát asi 15 tisíc korun. Toto ocení nejen váš sprchový kout, ale také varná konvice, kávovar, bojler, kohoutky a tak dále.

Použijte přírodní sílu

Připravte si citróny. Vymačkejte z nich šťávu, nalijte ji do rozprašovače a nastříkejte ji na místa se zaschlými kapkami. Funkční je i směs jedlé sody, horké vody a asi deci octa. Obě verze pak potřebují chvíli na rozpuštění zaschlých skvrn. Takže potřít a nechat působit. Pak teprve setřít a vyleštit do sucha. Pro snížení vytváření kapiček na skle vždy po sprchování přejeďte po skle gumovou stěrkou.

Zdroj: domacnost.cz