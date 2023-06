Zdroj: Petr Polák, Matěj Hošek

Novorenesanční Císařské lázně v Karlových Varech prošly rekonstrukcí a vy si je můžete prohlédnout od neděle 18. června, pro začátek v rámci dvou návštěvnických okruhů. Slavnostní otevření spojené s koncertem Karlovarského symfonického orchestru se odehraje už dnes ve druhé novince – v unikátním multifunkčním sálu, který vznikl vestavbou do dvorany Císařských lázní.

Rudý krasavec zaujme nejen barvou

Jedinečnost variabilního sálu, který bude sloužit různým účelům, není jen v poutavé barvě. Projekt studia Petr Hájek Architekti totiž představuje vestavěnou konstrukci, přitom se ale naší národní kulturní památky přímo nedotýká, propojení je pouze v rámci elektroinstalací. Což prakticky znamenalo, že se veškeré stavební díly musely dopravovat přes otvírací střechu a montovat na místě. Neméně unikátní je však i ozvučení sálu patřící mezi světovou špičku.

Více už prozradí architekt Petr Hájek a specialista na elektroakustiku Martin Vondrášek ze společnosti AVT Group, a. s.

Co dříve stávalo v místě nového multifunkčního sálu?

Petr Hájek: Císařské lázně jsou vrcholná stavba konce 19. století, s unikátní lázeňskou technologií. Tou byl stroj na svážení rašeliny z rašelinového pavilonu do jednotlivých koupelen, uspořádaných kolem vnitřní dvorany ve tvaru podkovy. Vnitřní strojovna představovala pomyslné srdce budovy a my jsme ji nahradili novým strojem - současnou technologií koncertního sálu.

Co si máme konkrétně představit pod pojmem multifunkční sál?

Petr Hájek: Víceméně vše potřebné pro efektivní přeměnu je pohyblivé a nastavitelné. Jsou zde divadelní stoly, které lze upravovat ve výšce a uspořádat podle potřeb provozovatele. Mobilní hlediště mění poměr kapacity sedadel a podlahové plochy, část zadní stěny orchestřiště se zasouvá dolů pod konstrukci, naopak seshora vyjíždí plátno. Přetáčivé akustické panely stropu modifikují zvukové parametry směrem k hledišti. Sál stojí na šesti nohách a pod ním najdete univerzální prostor využitelný pro expozice, rauty nebo jako další foyer.

Záběr ze zkoušky orchestru, přípravy na slavnostní zahájení nového sálu vrcholí Autor: Císařské lázně

Tento sál je ale variabilní i z pohledu zvuku. Co dokáže?

Martin Vondrášek: Nabízí proměnné akustické parametry, což dává interpretům možnost upravit si je podle vlastních potřeb. Pro klasickou hudbu je ideální doba dozvuku pro daný objem sálu kolem 2 vteřin, pro kino a mluvené slovo je vhodné mít dobu dozvuku kratší než 1 vteřinu a pro varhanní hudbu se jeví optimální doba 3 vteřin.

V tom velmi pomáhají otáčivé prvky na stropě, které se skládají ze tří částí. Jedna je z akustického hlediska odrazivá, druhá pohlcuje zvuk a třetí část je difuzní - zvuk se rozptyluje do všech směrů, speciálně pro potřeby symfonického orchestru. Sál bude navíc vybaven závěsem, který umožní snížit dobu dozvuku na méně než vteřinu, aby mohl sloužit i jako kino a příští rok jako oficiální sál filmového festivalu.

Asi jste chtěl ještě něco dodat.

Martin Vondrášek: Jsem pyšný, že se nám podařilo umístit všechny systémy do jednoho ovládání. Zvedané jevištní stoly, otočné stropní akustické prvky, zadní stěna a mobilní hlediště lze ovládat jednotně pomocí dotykové obrazovky. Uživatel si může nastavit všechny konfigurace a jedním tlačítkem je změnit.

Multifunkční sál v karlovarských Císařských lázních

Autoři: Petr Hájek Architekti - Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková

Akustické řešení a audiovizuální technologie: AVT Group, a. s. - Petr Vlček, Martin Vondrášek

Konstrukce sálu: Gradior Tech, a. s. - Martin Matoušek, Robert Nos

Generální dodavatel stavby: konsorcium firem Geosan Group, a. s., a Metrostav, a. s.

Jak dlouho se sál stavěl?

Petr Hájek: První jednání začala před rokem a projekt šel do dílny koncem listopadu. První kamion přijel v polovině prosince před Vánoci. Celkem jich bylo myslím 12, nebo 14. Na tu realizaci byl čas zcela upřímně extrémně krátký.

A proč padla volba právě na červenou barvu?

Petr Hájek: Hlavním důvodem je emocionální efekt, který červená barva vyvolává. Potřebovali jsme, aby lidé, kteří do sálu vstupují, přenastavili své smysly, probudili emoce a byli připraveni na silný zážitek. Druhý důvod je scénografický. Naše oči červenou barvu vnímají jako velmi tmavou i za šera, dokonce v některých případech ještě tmavší než černou. Nasvětlené části výrazně vyniknou a mírně osvětlené se ponoří do tmy. Zobrazeno je tak jen to důležité, co se děje na jevišti.



