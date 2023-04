Zdroj: NPÚ

Monumentální hrad Karlštejn se nachází ve Středočeském kraji, kdežto bývalý lovecký zámeček stejného jména hledejte v Kraji Vysočina. Čím se ještě liší?

Připomeňte si, jak je hrad Karlštejn velkolepý:

Věčná legenda

Kdybyste do obce Karlštejn přijeli vlakem, čeká vás ještě asi dvoukilometrový výšlap k hradu. Založil ho Karel IV., král český a císař římský, zhruba v polovině 14. století. Dodnes je velkým lákadlem rovněž díky deskovým obrazům Mistra Theodorika v kapli sv. Kříže, portrétům našich panovníků nebo replice Svatováclavské koruny.

Hrad nabízí celou řadu návštěvnických tras včetně mimořádných prohlídek. Třeba Na kafe s kastelánem můžete přijít už 4. 5. Kdo má dobrou kondici a zájem, užije si novou velkolepou prohlídku Celým hradem. Trvá 3 hodiny a nabízí historické interiéry Císařského paláce a spodní podlaží Mariánské věže, dále hradní kaple a ještě prohlídku a vyhlídku z Velké věže. Detaily návštěvnických okruhů najdete zde.

Další novinky

Koncem dubna má dojít k představení několika novinek. Překvapí vás obnovení suterénu Císařského paláce s instalací tesařských prvků, naopak kámen hraje hlavní roli expozice situované do prostor pod nádvořím. A v novém návštěvnickém centru najdete expozici týkající se úprav a oprav hradu napříč minulostí a také prezentaci vinařství na Karlštejně. S vínem souvisí také náš další tip. Až se budete vracet k vlaku, stavte se ve Výzkumné stanici vinařské Karlštejn, jejíž vinice zabírají asi 8 hektarů. Návštěvu vinice, zázemí a vinného sklípku je však třeba domluvit předem.

Zdatnější turisté si výlet na Karlštejn můžou prodloužit výšlapem ke známému lomu Velká Amerika a zpět, nebo to vzít do Svatého Jana pod Skalou, o němž jsme psali v tomto článku. Ostatně touto obcí vede údajně nejstarší turistická značená trasa v Čechách.

Hrad Karlštejn, kaple sv. Kříže Autor: NPÚ

Míříme na Vysočinu

Kdybyste z centra města Svratka (necelých 20 kilometrů od Žďáru nad Sázavou) ušli zhruba 2,5 kilometru, dostanete se k bývalému loveckému zámečku Karlštejn. Nejprve tu počátkem 17. století „vyrostla“ kaple sv. Jiljí. Při ní nechal hrabě Filip Kinský postavit rokokový lovecký zámeček, to se psala 2. polovina 17. století. A také velkou oboru a střelnici. Objekt vyměnil několik majitelů, dnes funguje jako hotel a restaurace, která vznikla v bývalé černé kuchyni. Vyplatí se sem přijít třeba jen na kávu a dezert a prohlédnout si kapli s dochovanými stropními kresbami nebo omrknout repliku empírových zámeckých kamen.

Původně lovecký zámeček Karlštejn Autor: Koruna Vysočiny

Zámeček se opičí?

Bývalé aristokratické sídlo obklopuje nádherná krajina, byl by pomalu hřích nezdržet se tu déle. Ostatně zámeček se považuje za střechu Evropy. Proč? To vám tu jistě rádi vysvětlí.

A pokud si myslíte, že zámeček se opičí a žije ze slávy hradního kolegy ve středních Čechách, vyvedeme vás z omylu. Jeho jméno se odvozuje od Zkamenělého zámku, který najdete asi 2 km odsud. V dávné minulosti se mu říkalo Starý Karlštejn, což si němečtí zaměstnanci převedli na Kahlstein a z toho vzniklo počeštělé Karlštejn. Zkamenělý zámek je také magické místo, byť dnes jde „jen“ o několik skal v místě bývalého hradiště.

Další lákadla

Až se vrátíte do města Svratka, hledejte hraniční kámen. Místní to prý už dávno neřeší, ale turisty by mohlo zajímat, že tímto městem prochází zemská hranice mezi Čechami a Moravou. Kromě architektury doporučujeme návštěvu místního muzea, jež se zaměřuje na dobu mezi válkami i po ní, regionální historii a řemesla. Nebo si jděte dát příjemně do těla na jedno z nejstarších golfových hřišť u nás. Odpočiňte si v přírodním parku, který vám možná bude evokovat prales (alespoň trochu).

A když budete mít ještě čas, navštivte nedalekou vesnickou památkovou rezervaci Křižánky, která je připomínkou pilníkářského řemesla. Milovníci architektury současně ocení celou řadu převážně roubených stavení typických pro tuto oblast.

Zdroj: NPÚ, hrad karlštejn, Koruna Vysočiny, zámek Karlštejn