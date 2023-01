Zdroj: shutterstock

Karmelitánské kapky jsou homeopatický léčivý přípravek, který se hodí pro různé neduhy. Používají se především k léčbě bolesti hlavy, migrén, stresu, úzkosti a nervozity. Jsou účinné i jako podpora při léčbě problémů s trávením, jako jsou nevolnost, zácpa nebo průjem. Můžete je vyzkoušet i k léčbě poruch spánku nebo nespavosti.

Zázrak karmelitánských mnichů

Karmelitánské kapky se vyrábí dle prastarého receptu pařížských karmelitánů. Mají příjemnou a uklidňující chuť, obsahují totiž meduňku, skořici, muškátový ořech a tak dále. Připravte si nasekanou meduňkovou nať, asi půl sklenice, 20 gramů citrónové kůry, ideálně BIO kvality, 10 gramů skořice, 10 gramů muškátového oříšku a jeden litr koňaku nebo brandy, dle chuti pak med.

Všechny ingredience smíchejte, zalijte alkoholem a nechte na světle pracovat asi dva až tři týdny. Občas míchejte. Poté slijte a dopřávejte si tento odvar po jedné lžíci dvakrát až čtyřikrát denně. Perfektně fungují po jídle, kdy uleví od těžkosti, zrychlí trávení. Po náročném dni zase uvolní bolest hlavy a zlepší vaši náladu.

Přimíchejte je do jídla nebo pití

Nejúčinnější je dávkovat je po lžičkách a s ničím neředit. Pokud vám ale třeba příliš nechutnají, můžete je přidat do jakéhokoliv nápoje, třeba do vody, čaje, mléka nebo džusu. Můžete zkusit přidat kapky do polévek, omáček nebo do jiných tekutých pokrmů. Ale pozor, když se kapky přidávají do jídla, jejich účinnost prudce klesá.

