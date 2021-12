Zdroj: Shutterstock

Překapávání je jednou z možností, jak si připravit dobrou kávu. Netrvá to dlouho a výsledek je při správném postupu zaručený. Který překapávač pro vás bude tím pravým?

Překapávače lze obecně rozdělit na mechanické neboli manuální a elektrické, každá skupina si najde své příznivce.

Elektrické přístroje

Určitě je znáte, dříve se používaly hojně a dnes se znovu vrací na výsluní. Fungují jednoduše. Do zásobníku nalijete vodu, do košíčku s filtrem nasypete mletou kávu a zapnete. Patřičně horká voda o teplotě asi 93 °C proteče přes kávu do konvice nebo termosky. „Celý proces trvá několik minut a důležité je, že ve výsledném nápoji už nedochází k dalšímu louhování látek z kávových zrn. Protože extrakce látek neprobíhá pod tlakem jako u espressa, je filtrovaná káva chuťově decentnější, avšak s vyšším obsahem kofeinu,“ uvádí Pavel Šramota, produktový manažer značky Catler.

Čeho si všímat

Výhodou elektrických překapávačů je příprava většího množství kávy najednou, třeba 1 litru i více. Zjistěte si tedy jeho objem, s tím souvisí příkon (pro rodinu, která kávu pije denně, se doporučuje příkon od 1000 wattů výše). Zda má omyvatelný permanentní filtr, nebo potřebuje jednorázový. Jak dlouho udrží hotový nápoj teplý. Funkce časovače umožní přípravu kávy na konkrétní dobu, funkce automatického vypnutí přístroj po určité době, kdy se nic neděje, vypne. Hodí se i automatické odvápnění, ochrana proti přehřátí a anti-drip systém proti zbytečnému odkapávání, jakmile vyjmete konvici (termosku).

Mechanické překapávače

Princip je stejný, hodně horká voda musí přetéct přes namletou kávu. K tomu se používá více pomůcek, vysvětleme si, jak funguje dripper. Také ho patrně znáte, někomu připomíná trychtýř, jinému hrnek s podšálkem. Dripper se postaví na konvici nebo jinou nádobu, do něj se vloží papírový filtr a ten přelijete horkou vodou, pak ji vylijete. Nebo může být vybavený omyvatelným filtrem.

Do filtru nasypete namletou kávu a zalijete ji trochou vody tak, aby byla celá namočená, dobře promícháte. Počkáte asi 20 až 30 vteřin. Až poté pomalu dolijete zbytek vody krouživým pohybem (vodu směrujte na kávu, ne na okraje filtru). Nakonec opatrně zakružte samotným dripperem a nalijte kávu do šálku. Tipy na vhodný poměr vody a kávy najdete například na Pripravakavy.cz a jinde.

Konvička na přípravu překapávané kávy neboli dripper má permanentní ocelový filtr, objem skleněné nádoby je 0,75 liru, cena 649 Kč Autor: Tchibo

Není jen jeden

Nicméně dripper může vypadat i jinak, třeba jako přenosná lahev na vodu. Do skupiny dripperů se řadí také takzvaný chemex (příprava je stejná, jen design nádoby připomíná přesýpací hodiny) nebo clever dripper, jemuž se říká chytráček. U chytráčka se příprava liší. Postavte ho na linku nebo tác či jinou podložku. Prolití jednorázového papírového filtru vodou je stejné, pak se ale nejdříve lije uvařená voda, do ní se sype mletá káva. Doba louhování se může jevit delší, protože nápoj několikrát s časovým odstupem zamícháte a nic víc neděláte. Intenzitu kávy si lze upravit právě dobou louhování. Jakmile clever dripper postavíte na šálek či jinou nádobu, automaticky se otevře jeho ventil a káva vyteče.

Z dalších způsobů přípravy filtrované kávy připomeňme například french press, aeropress nebo vacuum pot.

Kvalita je zásadní

Aby vám překapávaná káva opravdu chutnala, doporučuje se používat přefiltrovanou vodu, raději měkkou, případně koupit balenou. A používat kvalitní kávu, ideálně čerstvě namletou. Zrnková káva se má uchovávat v obalu, který zamezí přístupu vzduchu i vlhkosti, na místě se stabilní teplotou, kam se nedostane slunce.