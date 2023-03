Zdroj: shutterstock

Praha, Brno, ale i jakékoli menší město, jsou poseté kavárnami. V obchodech jsou regály obsypané kávou. Je prostě všude. Jak to s ní ale vlastně začalo?

Káva je spjatá s Araby. Právě oni se jako první naučili kávu upražit a pomlít. A to už někdy ve 14. století. Už tenkrát do ní přidávali cukr, různá koření a mléko.

Legenda hovoří o arabském pasáčkovi jménem Kaldi, který pásával své stádo v jemenských horách. Všiml si, že když pase poblíž stromů s červenými plody, jeho kozy skotačí více než jindy. Tímto svým postřehem se chlubil i před opatem z kláštera, který se hned vydal plody sesbírat a uvařil z nich odvar. Všiml si, že díky němu mniši zvýší čas, který jsou schopni věnovat modlitbě. A tak začali tyto bobule sušit ve velkém.

Káva byla známá už předtím

Na serveru Výborná káva uvádí, že káva je původem z Etiopie, kde ji její obyvatelé už od 6. století požvykovali. Pražení tenkrát známé nebylo. Používala se hlavně pro své léčivé účinky v medicíně. Pravý rozmach ji ale čekal až se zámořskými plavbami.

Jak se káva dostala k nám?

V 17. století se v Turecku proslavila právě turecká káva. Jedná se o druh kávy, kde byla upražená kávová zrna pomleta na jemný prášek a smíchaná s cukrem. Když pak v roce 1683 museli Turci opustit Vídeň, nechali tam mimo jiné i obrovské zásoby této kávy.

Toho využil polák Franz Georg Kolschitzky, který si otevřel kavárnu ve Vídni a začal kávu komerčně prodávat. Později ji zkoušel i filtrovat a smíchat s mlékem kravským (turci používali mléko kozí).

Rozmach kávy

Z Vídně se káva rozšířila až do Benátek, kde už to bylo jen krůček k pravému italskému espressu. Za tak obrovským rozmachem stálo i to, že právě v 17. století se začala rozšiřovat sedavá zaměstnání intelektuálů, kteří potřebovali mentální stimul.

