Kdysi se masopustní veselice pořádaly hlavně proto, aby se lidé před půstem dobře najedli a pobavili. A protože o zábavu je nouze i dnes a dobré jídlo se vždycky cení, masopust k radosti nás všech přetrval na mnoha místech dodnes.

Více jmen, jeden význam

Masopust neboli fašank, voračky či třeba ostatky teoreticky může začínat už po Třech králích, ale veselí ukončuje Popeleční středa, která letos připadá na 2. března a začíná odpočítávat čtyřicetidenní půst. V minulosti tedy představoval období mezi Vánocemi a Velikonocemi. Nicméně kdybychom se vrátili ještě více v čase, pak se dá tahle lidová veselice zúžit na poslední tři dny, masopustní neděli, pondělí a úterý. Dnes je to trochu jinak, hodně zábavy vás čeká i tuto sobotu. Kromě zabijačkových dobrot si užijete také oblíbené koblihy, recept na ně najdete na konci článku.

Začínáme v Praze

Akcí se chystá mnoho, následující berte jako ochutnávku a tipy na sobotu 26. 2. Například Klášterní Pivovar Strahov zve na zabijačku, živou hudbu, cirkusovou šou a soutěž o nejlepší masku. Obdobný program vás čeká i ve Vinoři na Hoffmanově dvoře, jen cirkusové prvky „nahradí“ taneční večer. Letenský masopust zase slibuje, že maškary mají mít volný vstup do expozic (další info na ntm.cz a nzm.cz). Malostranský průvod masek a jiná zábava startuje na Loretánském náměstí, sraz je od 13. hodiny.

Pokud vám pohled na porcování pašíka nesvědčí, kupte si už hotová jelítka, jitrničky, klobásy či třeba tlačenku Autor: Shutterstock

Zveme vás do Plzně

Brány selského dvoru U Matoušů v Plzni-Bolevci se 26. 2. otevřou v 9.30 hodin, průvod masek se odebere na náves záhy poté. Během dne se plánuje jarmark, zabijačkové laskominy, dílničky pro děti, folklorní vystoupení a také povídání o masopustních tradicích. A kdo chce, toho ještě čekají komentované prohlídky obytného stavení (každou celou hodinu od 11 do 15 hodin).

Zábava v Českém Krumlově

Zabijačkové hody v Masné se plánují také na sobotu 26. února, začínají v 11 hodin. Aby se vám lépe trávilo, zahrají heligonkáři a krumlovská Kapela, co nikdy nevystoupí. Kdo nemusí jitrničky, může přijít do Klášterní pekárny v sobotu či v neděli na ochutnávku nebo pečení koblížků. V neděli od 14.30 ještě zazní na Klášterním dvoře masopustní koleda a v úterý 1. 3. se koledníci v maskách vydají na slavnostní průvod městem, vychází se z Kostelní ulice. Více na ckrumlov.info.

Hradní masopust v Ostravě

V neděli 27. 2. ovládne masopust Slezskoostravský hrad (první písemná zmínka o hradu pochází z konce 13. století). Kromě masopustní trojice masky+dobroty+muzika potěší kejklíři a žongléři, děti zabaví soutěže a hry nebo divadélko. V rámci zpracování pašíka můžete sledovat ukázky výroby jitrnic, jelit nebo třeba tlačenky. Podrobnosti najdete na slezskoostravskyhrad.cz.

Festival ve Strání

Už 35. ročník festivalu masopustních tradic si můžete užít v obci Strání (okres Uherské Hradiště). Nejvíce akcí se pořádá tuto sobotu, ale my jsme pro vás vybrali ještě tip na neděli, kdy se plánuje Karneval na ledu, v pondělí zase fašanková filmotéka a v úterý fašankové obchůzky po domácnostech a hospodách. Detailní program festivalu najdete na strani.cz.





Upečte si doma: mini koblížky

Suroviny: 120 g špaldové celozrnné hladké mouky Pernerka, 70 g cukru krupice, 130 g tučného tvarohu, 2 vejce, ½ lžičky prášku do pečiva, několik kapek vanilkového extraktu, olej na smažení a ještě 2 lžíce krupicového cukru + 1 lžička skořice na posypání

Postup: V robotu prošlehejte cukr s vejci a vanilkovým extraktem do světlé pěny, pak zlehka zašlehejte tvaroh. Do směsi postupně přidávejte mouku smíchanou s práškem do pečiva. V kastrolu rozehřejte olej, namočte do něj lžičku a pak s ní nabírejte těsto. Olej nemá být nadmíru rozpálený, aby se koblížky nespálily. Po osmažení je odložte na papírový ubrousek a ještě teplé obalte v cukru smíchaném se skořicí.

Těsto na koblihy lze nabírat i větší lžící a pak je naplňte marmeládou pomocí injekční stříkačky Autor: Pernerka

