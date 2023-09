Zdroj: shutterstock

Brambory. Báječné hlízy, které nám dávají hranolky, bramborovou kaši a všechny ty další lahůdky. Pro někoho běžná součást jídelníčku, pro jiného zahradní poklad. V každém případě, sklizeň brambor je umění, a jestli se chcete stát mistrem v tomto oboru, pokračujte ve čtení!

Objevte recept BEZ MASA, který chutná lépe než všechny masové recepty:

Kdy je čas na sklizeň?

Prvním krokem je určení správného času pro sklizeň brambor. Doba sklizně se může lišit v závislosti na odrůdě, ale obvykle to bývá od července do září. Hlavním indikátorem pro sklizeň je žloutnutí a vadnutí většiny nadzemních částí rostliny. Jakmile si všimnete těchto znaků, je to signál, že je čas začít se sklizní. Je důležité sledovat vlhkost půdy, protože pokud je půda příliš mokrá, může to vést k hnití brambor.

Jak správně sklízet?

Nyní, když víte, kdy se pustit do práce, pojďme se podívat na techniku. Nejlepším nástrojem pro sklizeň brambor je bramborová vidlička. Je důležité být opatrný, abyste náhodou hlízy nepoškodili. Prokopávejte půdu kolem rostliny a opatrně vyndávejte brambory z hlíny. V případě pochybností pamatujte na toto pravidlo: raději okopávat opatrněji a pomaleji než riskovat poškození své úrody!

Po sklizni

Jakmile máte brambory vytěžené, nechte je několik hodin, nejlépe přes noc, vyschnout na vzduchu. Tímto způsobem se lépe oddělí od půdy a lépe se uchovají. Pak je skladujte v chladném a tmavém místě. Při správném skladování mohou brambory vydržet měsíce a poskytovat vám chutné pokrmy i během zimy.

Ať už jste zkušený zahrádkář, nebo jen někdo, kdo má rád čerstvě sklizené brambory, sklizeň brambor je proces, který stojí za to se naučit. Takže vzhůru do toho, a ať vám rostou ty nejlepší brambory!

Zdroj: growveg.com, crocus.co.uk