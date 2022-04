Zdroj: Shutterstock

Miluje váš pejsek pohyb? Dopřejte mu ho, jak se patří. Začněte s agility výcvikem, na kterém se dostatečně vyběhá a vyhraje. Co to vlastně agility je, kdy a jak s ním začít? Vše se dozvíte níže.

Co je agility?

Agility je soutěžní kynologická disciplína, při které psi překonávají různé druhy překážek, jako jsou různé tunely, žebříky, kladiny, menší zídky nebo ploty. Při tomto sportu platí, že pes musí překonat překážky v určitém pořadí, co nejrychleji a s minimem chyb. Tuto disciplínu se může naučit každý pes bez ohledu na rasu, věk nebo velikost. Chce to jen souhru a souznění psa a páníčka.

Kdy začít s agility?

Čím dříve s pejskem začnete trénovat agility, tím lépe. Malá štěňátka jsou totiž hravá a učenlivá. Nezačínejte s tréninkem ale ani příliš brzy. Orientujte se spíše podle toho, jak je váš pes poslušný. Pokud zvládá základní pokyny, jako je přivolání, sedni, lehni nebo čekej, máte vyhráno. Při výcviku byste pejska neměli přetěžovat. Délku, náročnost i četnost výcviku je třeba přizpůsobit jeho fyzické kondici.

Jak začít s agility?

Při první návštěvě cvičáku s překážkami dejte pejskovi čas, aby se s novým prostorem seznámil. Více trpělivosti potřebují hlavně štěňátka, která jsou citlivá a je vhodnější trénink vést spíše hravou formou. Z počátku by měly být tréninky krátké. Pokud totiž trvají moc dlouho, míjí se efektem. Je také důležité dopřávat pejskům odpočinek a relaxaci.

Agility povely

Zvolit správné povely pro překážky je opravdu důležité. Pro každou překážku vymyslete samostatný povel a ten vždy dodržujte. Povely by si neměly být podobné, ale měly by být zvučné a snadno zapamatovatelné. Při tréninku je třeba se naučit dávat povely včas a srozumitelně. Povel je současně nutné podpořit i gestem rukou. Je to z toho důvodu, že při agility jde i o rychlost a v té by pejsek nemusel dobře rozlišit překážky pouze slovním povelem. Pokud jste začátečník, přizvěte si k tréninku zkušeného kynologa, který vám v začátcích poradí. Spoustu psích škol nebo cvičáků tyto služby dokonce nabízí.

Nejdůležitější zásady:

Před výcvikem pejska vyvenčete.

Začínejte trénink jednoduchými povely, které už pes zvládá.

Buďte trpěliví a citliví.

Dobře si promyslete povely a neměňte je.

Povely dávejte i gestem.

Pejska odměňte po zvládnutí povelu pamlskem a hlasitou pochvalou.

Nezapomeňte na pauzy a odpočinek.

Trénink zakončete povelem, který pejsek umí a pochvalte ho.

