Zdroj: shutterstock

Máte doma dítko a přemýšlíte, kdy je ten správný čas dát mu jeho vlastní klíče? Na to neexistuje lehká a jednoznačná odpověď. Můžeme se nad tím ale společně zamyslet. Tak hurá na to.

Průzkumy ukazují, že 8 % dětí dostane klíče, když jsou mladší devíti let. 20 % dětí pak dostane klíče ve věku 9–11 let. Tento věk je nejčastější volbou pro rodiče.

Pár věcí k zamyšlení

Neexistuje univerzální věk, kdy dítěti máte dát klíče a bude to správné. Vše záleží na vaší situaci a potřebě. Proto než dáte svému dítku klíče, měli byste zvážit pár věcí. Je vaše dítě dostatečně zodpovědné? Zvládne ze školy přinést aktovku, věci na tělocvik, domácí úkoly? Nebo něco ztrácí a zapomíná? Je to důležité uvědomění, protože pokud dítě ztrácí tašku nebo kupujete pořád nové bačkůrky, bude vás to čekat i s klíči a výměna vchodového zámku není nic zábavného a příjemného.

Jaké máte sousedy?

Představte si situaci, kdy dítě jde samo domů, vy jste ještě v práci, ale dítěti se nepovede odemknout si dveře. Není to nic snadného, to si z dětství pamatujeme všichni. Je možné v takovém případě poprosit o pomoc sousedy, nebo zůstane dítko samo před domem čekat, než se dostanete z práce domů i vy?

A co potom doma – zvládne být dítě samo?

Některé děti se bojí, mohou mít strach. Některé děti jsou chodící katastrofa, která zapne sporák a podobně. Buďte si jistí, že dítko doma nic nevyvede, ale zároveň se nebude samo bát. Promluvte si s ním. Otevřená debata a trénování scénářů „co by bylo, kdyby“ je ten nejlepší způsob, jak se rozhodnout, jestli je vaše dítko připravené mít vlastní klíče, nebo je nutné ještě počkat.

Zdroj: next.cz