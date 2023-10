Zdroj: Shutterstock

Abyste se i příští rok dočkali léčivého česneku, myslete už dnes na budoucí úrodu. Připravte si kvalitní sadbu a zapravte stroužky včas do země. Máte ale nejvyšší čas.

Pro pěstování česneku je klíčová kvalitní sadba. Pořiďte si ji proto u ověřeného pěstitele. A kdy sázet česnek? Ozimé odrůdy se sázejí na podzim (říjen až listopad), jarní odrůdy je možné sázet na podzim i na jaře. Výhodou podzimní výsadby je obvykle větší úroda a odpadá i zimní skladování sadby. U jarních odrůd se někdy uvádí jako přednost delší skladovatelnost, termín výsadby by na ni ale neměl mít vliv.

Připravte si půdu

Pro pěstování česneku vyhraďte záhon, na němž se česnek či jiná cibulová zelenina předchozí čtyři roky nepěstovala. Měl by být na slunném místě, ideálně s hlinitopísčitou půdou obsahující dostatek organických i minerálních živin. Pozor, česnek nesnáší přímé hnojení chlévským hnojem! Na zlepšení půdy před výsadbou proto použijte dobře vyzrálý kompost. Půda by měla být zrytá zhruba měsíc před výsadbou, aby dostatečně slehla a česnek lépe zakořenil.

Moření sadby je důležité

Základem úspěšného pěstování je moření česneku v roztoku Sulky (proti vlnovníku česnekovému). Sadbu proto rozeberte na jednotlivé stroužky a ponořte je na dvě hodiny do roztoku. Po vyjmutí je osušte a až do výsadby uložte na dobře větrané místo. Stroužky namořené ve větším předstihu doporučují odborníci ještě před sázením namočit na půl hodiny až hodinu do vody.

Kdy a jak sázet česnek

Termín výsadby určuje teplota půdy, která by měla být trvale pod 9 °C. Česnek zasadíme do vyhloubených rýh tak, aby nad vrcholkem stroužku bylo 4 až 6 cm země. Řádky jsou od sebe vzdálené 25 až 30 cm, stroužky v řádcích 10 až 12 cm. Platí, že čím dříve sázíte, tím hlouběji. Stroužky vysazujte podpučím dolů a záhon po výsadbě zalijte.

