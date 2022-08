Zdroj: shutterstock

Celer – oblíbená zelenina každé kuchařky. Má výraznou vůni a chuť, která se hodí do každé omáčky, polévky a dalších českých jídel. Většinou jich pěstujeme jen trochu, ale o to více péče jim dáváme. Jak poznáte, že je ten správný čas je sklidit?

Celerů máme spoustu – řapíkatý, listový, bulvový. My se v článku pověnujeme právě tomu bulvovému. Celer roste velmi dlouho, až 140 dnů, což jsou skoro čtyři měsíce. Proto se sklízí až v říjnu. Dejte si ale pozor, ať ho sklidíte ještě před příchodem prvních mrazíků. Každý rok se ten dokonalý čas trochu liší. Vždy se řiďte aktuálním počasím.

Výhodou je, že když sklizeň provedete pečlivě, vydrží vám celery celou zimu

Je možné bulvy sklízet i v létě, pokud je zrovna potřebujete do polévky, ale obecně se to nedoporučuje. Celer je pak výrazně menší a je náchylnější na nemoci, rozhodně vám nevydrží ve sklepě do další sezóny.

Co když celer stále roste a listy má zelené?

To nevadí, i tak sklízejte. Obecně platí – nechte celer na záhoně tak dlouho, dokud to jen trochu jde.

Jak prakticky?

Určitě budete potřebovat rýč. Celer nikdy nevytrhávejte, ale podrývejte. Ideálně zabořte rýč nejprve z jedné, pak z druhé strany. Tím ho nepoškodíte a zvládnete ho skladovat dlouhou dobu. Porušený celer je opět náchylnější na plísně a nemoci. Odstraňte nečistoty a můžete skladovat. Ale tom, jak celer správně skladovat, si povíme až příště.

