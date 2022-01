Zdroj: Annie Spratt / Pexels.com

Většina lidí má ve zvyku sklízet brambory v průběhu podzimu – není to však pravidlo. Nezáleží jen na odrůdě brambor, ale i tom, kdy je budete sázet. A co víc? V případě pěstování na zahradě je vhodné vybrat odrůdu, která dovolí co nejčasnější sklizeň. Víte, kdy je vhodný čas na sklízení brambor?