Co dělat proto, aby rajčata zrála?

Hodně zkušených zahradníků tvrdí, že na jednu rostlinu by mělo připadat osm až deset rajčatových hroznů. V takovém množství rajčata zvládnou hezky dozrát, chutnají skvěle a ještě lépe vypadají. Listy u rajčat netrhejte v době, kdy dozrávají, bez nich se rostlina neobejde a mohly by málo plodit. Pokud už jsou rajčata téměř zralá, velké množství listů je naopak na škodu.

Co dělat v srpnu?

Koncem léta ve vhodné odstranit listy tam, kde by mohly stínit plodům. Aby mohly plody dozrát, měly by být na sluníčku, ale ne ve vlhku. Můžete zalomit také vršek keře, aby se netvořily další plody, které by už nezvládaly dozrát.

Kdy rajčata sklízet?

Rajčata je vhodné sklízet až v době ještě pře tím, než úplně zčervenají. Mnohem lepší je sklízet v době, kdy jsou oranžová – poté je naskládejte do bedýnky, dejte pod ně trochu slámy či sena. K dozrání rajčat je vhodná teplota kolem 20°C, zralá rajčata můžete skladovat při teplotě kolem 13°C – nikdy ne v lednici, ale spíše ve sklepě nebo v komoře.

Proč rajčata nedávat do lednice?

Ideální teplota ke skladování rajčat je kolem 10 až 13°C. Nikdy je nedávejte do lednice, ztratí tím svoji chuť vlivem působení chladného vzduchu. Rovněž dojde k zastavení procesu jejich dozrávání.

