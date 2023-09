Zdroj: shutterstock.com

Pořídili jste si ty nejkrásnější cibule a zvolili vhodné stanoviště? Pak už stačí jen počkat pár dní a pustit se do pěstování tulipánů. Poradíme vám, jak na to – snadno, rychle a úspěšně.

Toužíte po krásné květinové zahradě, ale mezi zdatné zahradníky rozhodně nepatříte? Pak byste měli vyzkoušet pěstování tulipánů, které patří k tomu nejjednoduššímu, co můžete pěstovat. Základním předpokladem úspěchu je pořízení kvalitních cibulí.

Kdy na sázení tulipánů?

Tulipány sázejte na podzim, ideální je druhá polovina září až konec října. Později je nesázejte, jinak hrozí, že by nestihly zakořenit. Současně je nesázejte dřív než v září.

Odkud pochází tulipány? Přestože jsou dnes tulipány známé hlavně díky Nizozemsku, původ mají v Asii. Přesněji v údolích pohoří Ťan-šan – to v čínštině znamená Nebeské hory.

Kam sázet tulipány?

Pokud chcete tulipány sázet proto, aby vám dělaly radost na pohled, sázejte je spíše ve skupinkách než samostatně. Spíše než na množství druhů se dívejte na množství cibulek, výsadba by měla být hustá. Tulipánům se daří na slunečném místě, kde nestojí voda.

Pokud máte půdu, v níž se hodně drží voda, je vhodné půdu propískovat. Písek smíchejte se zeminou, čímž se stane propustnou – voda z ní bude odcházet. Pokud by se v záhonu dlouhodobě držela voda, cibule tulipánů by uhnily.

Věděli jste, že… Na světě existuje více než 150 druhů tulipánů a jejich odrůd je dokonce více než 3000?

Používejte kompost

Při sázení použijte na dno záhonu kompost, stačí tenká vrstva. Kompost by měl být alespoň rok starý, proto nechte čerstvý hnůj ležet tam, kde je.

Jak se sází tulipány?

Do záhonu udělejte 10 až 15 cm hlubokou díru, do ní začněte sázet tulipány – špičkou nahoru a jemně je do hlíny zatlačte. Cibulky dávejte 2 až 3 cm od sebe. Mohou být blízko, stačí, aby se nedotýkaly. Cibule poté zakryjte odhrabanou hlínou a pořádně zalijte.

