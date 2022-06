Zdroj: Pexels

K přehřátí psa může dojít kdekoliv - při pobytu na přímém slunci, v zavřeném autě, na balkoně, před obchodem, v nevětrané místnosti i na procházce. Každé plemeno psa však na aktuální počasí reaguje jinak a tak bychom to podle toho měli posuzovat.

Na přehřátí jsou nejvíce náchylná štěňata, staří psi, obézní psi a psi s hustou podsadou. Stejně tak byste měli být více obezřetní i u plemen se „sraženými” čumáčky, jako je francouzský buldoček či bostonský teriér a u nemocných psů trpících na dýchací potíže nebo srdeční vady.

Jak se potí pes?

Pes se potí pouze na tlapkách. Pocení tak uvidíte například při stresu, kdy za sebou nechává mokré otisky. Z toho vyplývá, že se pes ochlazuje pomocí zrychleného dýchání a vyplazeného jazyka. V těch největších vedrech tak pes potřebuje udržet tělo v chladu a mít stále možnost volného dýchání s otevřenou tlamou.

Je také třeba si uvědomit, že srst psa izoluje tělo od zimy, vody, ale i od horka. Proto psovi nechte srst a nepouštějte se do stříhání nebo holení. Mohlo by dojít k rychlejšímu přehřátí a také psovi hrozí spálení od sluníčka. Na léto také psa důkladně vyčesávejte. Srst je tak odlehčená a proudí v ní vzduch, který psa také ochlazuje.

Zvolte vhodné náhubky

K přehřátí psa může dojít i díky nevhodnému náhubku. Košík pro psa proto vybírejte dostatečně prostorný, aby pes mohl otevřít tlamu dokořán a vysunout jazyk. Nevhodné jsou kožené kroužky okolo čelistí, výcvikové ohlávky, úzké plastové nebo kožené náhubky. Dokáží způsobit přehřátí i v případě, že se nám teplota zdá v pořádku.

Jak se chovat na procházce

Vyhněte se rozpálenému chodníku nebo asfaltu, který může psovi způsobit popálení polštářků. Trasu na procházky vybírejte co nejvíce po trávě nebo zemině a menšího psa přes kritické úseky klidně přeneste. Ideální je nechat dlouhé procházky na brzké ranní a pozdní večerní hodiny, přes den stačí jen krátké vyvenčení. Vždy s sebou berte dostatek vody nejen na pití, ale i na polití.

Příznaky přehřátí

Mezi první příznaky přehřátí u psa patří dlouhodobé zrychlené dýchání. Pes dýchá hekticky a bez přestávek, nepolyká sliny a neolizuje se. K tomu se přidává neklid, snaha o neustálou změnu polohy, popocházení a hledání jiného místa k lehnutí.

Na procházce se také může stát, že pes bude polehávat, nebude jevit zájem o hru ani pamlsky, bude mít pěnu u tlamy a bude slinit více než obvykle. Přehřátí si můžete otestovat podáním obyčejné vody. Při přehřátí se pes zhluboka nenapije, pouze párkrát lízne jazykem a odejde.

Pokud zaregistrujete první příznaky přehřátí, začněte psa intenzivně ochlazovat. Nikdy ale psa nezchlazujte příliš studenou vodou, protože byste mu mohli způsobit šok. Zvolte raději vlahou vodu.

První pomoc

Namočte houbu, ručník nebo tričko do chladné vody a psa začněte postupně zvlhčovat od hlavy. Pozor, nelijte čistou vodu do očí, opravdu jen důkladně navlhčíme celou hlavu. Dále pokračujte packami, od tlapek postupně až k loktům a slabinám, můžeme chvilku i nohy zabalit, pak sledujeme, jestli není obklad teplý a často vyměňujeme za čerstvý. Tlapičky můžeme ponořit i do nějakých nádobek a nechat vodu působit. Nakonec od břicha postupujeme po bocích až ke hřbetu. Pokud se nám zdá, že se pes pomalu uklidňuje, znovu a znovu nabízíme čerstvou vodu k pití. Po zchlazení psa umístíme do stínu, chladnější místnosti a sledujeme, jestli je pes schopen se dostatečně napít a postupně se vrací do kondice.

Zdroj: ireceptar.cz, zoohit.cz