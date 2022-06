Zdroj: shutterstock

Zásadní je zamrazit pouze citrony, které jsou označeny nápisem BIO. Na ty ostatní jsou používány různé postřiky, které tělu ve výsledku spíše škodí. Umyjte si před prací ruce a umyjte pořádně i samotné citrony. Ideálně smíchejte vodu s octem v poměru 9:1. Do této směsi vložte citrony a pořádně je vydrhněte kartáčkem. V roztoku je nechte ještě asi 20 minut uležet a pak je pořádně omyjte studenou vodou.

Jak citrony nejlépe zmrazit?

To záleží na tom, jak s nimi budete chtít v budoucnu nakládat. Když je zmrazíte celé, budou se vám pak dobře strouhat. Když je nakrájíte na plátky, užijete je na pečení nebo do drinků. Když je budete vkládat do mrazáku, rozprostřete je nejprve na plech, až zmrznou, můžete je přesypat do sáčku. Když je dáte do sáčku rovnou, přimrznou vám k sobě a nebudete schopní je od sebe oddělit. Další variantou je zamrazit citronovou kůru. To se bude hodit v případě, že jste vymačkali z citrónu šťávu a nechcete kůrou plýtvat. Dokonale ji umyjte a poté ji nastrouhejte nebo namixujte.

Citrony vydrží v mrazáku asi 3-4 měsíce.

