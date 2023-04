Zdroj: Lucie Peukertová

Kvetoucí dřeviny jsou sice dokonalé samy o sobě, ale občas je nutné jejich vyznění trochu pomoci. Pokud by totiž na zahradě zářily všechny najednou, snadno byste se barevné plejády přesytili. Ani krásy totiž nesmí být příliš. Jak si tedy poradit?

Základem každé zahrady je zelená barva. Dokáže sjednotit nejen prostor, ale také ostatní výraznější barvy. Jestli si chcete půvabu kvetoucích keřů užít s mírou, doplňte je dřevinami s okrasnými, ideálně zelenými listy.

I v případě dřevin platí, že všechno je jen otázkou ceny. Zejména u pomalu rostoucích keřů se vyplatí pořídit vzrostlou rostlinu. Cena bude samozřejmě o dost vyšší než u mladého výpěstku, u nějž byste na kýžený efekt museli čekat řadu let. Rozdíl v ceně však bývá značný. Například zhruba 30cm šácholan hvězdovitý pořídíte přibližně za 600 Kč, za keř o výšce 100–150 cm připlatíte o více než 2 500 Kč.

Královny prostoru

Jakýkoliv kvetoucí keř se stane hned po otevření prvních květů dominantou. Zvláště druhy, které jsou květy doslova obaleny, což je případ šácholanů známých také jako magnolie. Podobně působí vajgélie, trojpuky či kolkvície.

Některým keřům zvláště sedí pozice solitéry. Od ní byste měli očekávat výšku nad 2,5 metru, velké květy viditelné i z větší dálky a zajímavý habitus. Právě mezi takové dominanty se řadí šácholany. Tyto mohutné keře nebo menší stromy potřebují dostatek místa. Navíc zaujmou vzhledem, takže by byla škoda dojem rušit jiným kvetoucím sousedem.

Pozice solitéry sedí i dřínu květnatému. Roste obdobně pomalu jako šácholan, navíc ani on nesmí být utlačovaný jinou bujně rostoucí dřevinou. Rostlinám stvořeným k dominanci dopřejte výsadbu na volné ploše v trávníku nebo poblíž jezírka, kde vám přinesou tu nejkrásnější podívanou.

Kvetoucí dřeviny jsou nádherné, ale mnohem víc jim to sluší, když rostou poblíž rostlin okrasných listem Autor: Lucie Peukertová

Společenské keře

Nižší nebo drobnokvěté dřeviny se spolehlivě uplatní i ve společnosti jiných rostlin. Patří k nim pustoryl, vajgélie, kolkvície, tavolník nebo zlatice. Hodí se do větších keřových skupin, předělů mezi různými částmi zahrady i do volně rostoucích živých plotů. Právě ty momentálně zažívají zlaté časy, protože nevyžadují pravidelné tvarování. Navíc působí přírodním dojmem, takže se hodí i na venkov nebo do přírodní zahrady, kde se stanou oblíbeným cílem všech opylovačů.

Chcete vědět:

- jaké kvetoucí krásky se hodí do skalky?

- které keře patří do vřesoviště?

- jak vypadá podle autorky desítka nejlepších kvetoucích keřů do zahrady?

To vše si přečtete v červnovém čísle časopisu DŮM & ZAHRADA, které vychází 18. května. Tento článek je první částí čtyřdílného letního seriálu o keřích.