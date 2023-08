Životnost listů je závislá na povaze keře. Na opadavých druzích se objevují v průběhu května a opadávají v říjnu a listopadu. U stálezelených dřevin se z olistění budete těšit celý rok. I u nich se zelený kabátek průběžné obměňuje, jen to není příliš viditelné.

Svět keřů okrasných listy je stejně pestrý jako v případě sortimentu s výraznými květy. Kromě barvy si všímejte i jejich tvaru nebo uspořádání, protože právě tyto dva aspekty rozhodnou o vzhledu rostliny. Listy není namístě podceňovat, umějí toho opravdu hodně. Dokonce jsou mezi nimi chameleoni, kteří mění barvu nejen na podzim, ale také třeba na jaře v období rašení.

Čepel listů může být celistvá nebo členěná. Listy také mívají specifický tvar, který je velmi dobrým rozpoznávacím znakem – jsou kopinaté, klínovité, eliptické, čárkovité nebo srdčité. Dřeviny s většími listy mohou dokonce při poryvu větru vytvářet zvukové efekty. Keře s jemnými listy rozdělenými do tenkých úkrojků, kterými se pochlubí například javor dlanitolistý ’Dissectum’, sice žádný zvuk nevyloudí, ale zase si jich určitě všimnete na první pohled. Jejich typická deštníkovitá koruna totiž zaujme jemnou texturou a nadýchanými větvemi.

Zelená barva rozhodně není nudná, stačí správně nakombinovat různé odstíny Autor: Lucie Peukertová

Top 10



Bez černý (Sambucus nigra ’Black Lace’)

Šlechtěné odrůdy bezu nabízejí mnohem zajímavější možnosti uplatnění v okrasné zahradě než plané považované za plevel. Tento kultivar vynikne díky hluboce vykrajovaným listům temně purpurové barvy. Za pozornost stojí i lehce fialové květy, které se rozvinou v průběhu května. Je ideální do keřových skupin nebo volně rostoucích živých plotů.

Podmínky: běžná zahradní zemina, slunce i polostín

Výška: 2 až 3 m



Brslen Fortuneův (Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’)

Stálice českých zahrad se dá pěstovat jako stálezelená náhrada trávníku například ve svahu i jako šplhavá rostlina u opory. U plotu nebo treláže je nutné výhony zejména na začátku vyvazovat. Tato odrůda se pyšní listy se žlutým panašováním.

Podmínky: slunce či polostín, půda mírně vlhká, slabě kyselá

Výška: 1 až 1,3 m



Dřišťál Frikartův (Berberis x frikartii ’Amstelveen’)

Tento druh je zajímavý i svítivě žlutými květy rozkvétajícími v květnu, ale pěstuje se také pro stálezelené listy. Silně trnitý keř se hodí do nižších živých plotů, dobře poroste i v nádobách nebo keřových skupinách.

Podmínky: slunce nebo polostín, půda dobře propustná, hlinitopísčitá; velmi dobře snáší sucho

Výška: 1 až 1,5 m



Javor dlanitolistý (Acer palmatum ’Dissectum’)

Tento druh asijského javoru patří mezi oblíbené dřeviny nejen v asijských zahradách. Zaujme svěže zelenými hluboce vykrajovanými listy. Kromě keřové formy je dostupná i forma roubovaná na kmínek. Stejně vykrajovanými, ale během léta červenými listy se pochlubí odrůda ’Dissectum Garnet’. Přestože jsou mrazuvzdorné, nevysazujte je na stanoviště s ledovým průtahem větru.

Podmínky: slunce i polostín, propustná, mírně vlhká půda s vysokým obsahem rašeliny

Výška: okolo 2 m



Pieris japonská (Pieris japonica ’Forest Flame’)

Stálezelený keř s červeným zbarvením vrcholových listů během jarního rašení. V dubnu a květnu se na vrcholu objeví i hrozny bílých květů. Ideální do vřesoviště nebo poblíž terasy.

Podmínky: slunce i polostín, půda mírně vlhká a kyselá, s vyšším obsahem rašeliny

Výška: 1 až 1,5 m



Ruj vlasatá (Cotinus coggygria)

Opadavý keř se sivě zelenými dekorativními listy v minulosti nesměl chybět na žádné zahradě. Od června do července nabídne zajímavé květy s nadýchanou strukturou. Dostupné jsou i kultivary s listy žlutými, hráškově zelenými nebo purpurově červenými. Ruj vynikne ve větší keřové skupině i ve volně rostoucích živých plotech.

Podmínky: slunce i polostín, běžná zahradní zemina; snese i sucho

Výška: 1 až 3,5 m



Tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius)

Oblíbené jsou hlavně odrůdy s výraznou barvou olistění. Tmavě purpurovými potěší například ’Diabolo’ nebo ’Little Devil’, žlutými pak odrůda ’Dart’s Gold’. Hodí se především do volně rostoucích živých plotů, snese i tvarování.

Podmínky: slunce i polostín, běžná zahradní zemina

Výška: 1,5 až 3 m



Tavolník japonský (Spiraea japonica ’Goldflame’)

Jeden z nejméně náročných okrasných keřů s dekorativními květy i listy. Tato odrůda je výjimečná postupným přebarvováním. Listy totiž při rašení přecházejí z bronzové do žluté barvy a v létě zezelenají. Hodí se do nižších tvarovaných živých plotů i do menších keřových skupin poblíž terasy, kde si užijete netypického zbarvení listů.

Podmínky: slunce i polostín, půda běžná, dobře propustná

Výška: do 1 m



Tavolníkovec jeřábolistý (Sorbaria sorbifolia ’Sem’)

Tavolníkovec zatím nepatří mezi nejznámější sortiment, přitom si ho všimnete už na dálku kvůli děleným listům. Odrůda ’Sem’ je typická žlutě zelenkavým zbarvením, přičemž vrcholové rašící lístky se barví dooranžova. Díky menšímu vzrůstu se perfektně hodí do skalky nebo do popředí keřových skupin.

Podmínky: slunce, živná dobře propustná půda

Výška: 1 m



Vrba celolistá (Salix integra ’Hakuro Nishiki’)

Keřové vrby, často roubované na kmínek, si všimnete na dálku díky listům v bílo-zelené kombinaci, přičemž ty vrcholové mají při rašení růžový nádech. ’Hakuro Nishiki’ bude vždy plnit funkci výrazné solitéry, v keřové podobě ji lze začlenit mezi další keře. Jen jí dopřejte dostatek místa a světla, aby se mohla rozvinout do plné krásy. Roubovanci na kmínku vyniknou u jezírka, v nádobě u terasy i v trvalkovém záhonu.

Podmínky: slunce i polostín, půda mírně vlhká, během sucha je nutná zálivka

Výška: 1,5 až 3 m